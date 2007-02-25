Шоу «Битва экстрасенсов» – это уникальный российский проект о мистике и сверхъестественных способностях. Героями передачи становятся люди, всерьез называющие себя ведьмами, колдунами, шаманами и прорицателями. Некоторые из них с позором проваливаются после первых же серьезных испытаний, но есть и такие, которые, вопреки всем доводам науки, выпуск за выпуском находят пропавших людей, видят сквозь стены и вступают в контакт с умершими. Шоу доказывает, что экстрасенсорные способности – это не просто миф.