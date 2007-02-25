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Постер телешоу Битва экстрасенсов
Постер телешоу Битва экстрасенсов
Постер телешоу Битва экстрасенсов
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Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов

Битва экстрасенсов (2007 - …)

Битва Экстрасенсов 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 23 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 359 часов 20 минут
О чем телешоу

Шоу «Битва экстрасенсов» – это уникальный российский проект о мистике и сверхъестественных способностях. Героями передачи становятся люди, всерьез называющие себя ведьмами, колдунами, шаманами и прорицателями. Некоторые из них с позором проваливаются после первых же серьезных испытаний, но есть и такие, которые, вопреки всем доводам науки, выпуск за выпуском находят пропавших людей, видят сквозь стены и вступают в контакт с умершими. Шоу доказывает, что экстрасенсорные способности – это не просто миф.

В ролях
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Марат Башаров
Марат Башаров
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
Илья Сафронов
Андрей Сафронов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Битва экстрасенсов - Сезон 1 Сезон 1
2007, 9 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 2 Сезон 2
2007, 8 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 3 Сезон 3
2007, 12 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 4 Сезон 4
2008, 10 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 5 Сезон 5
2008, 11 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 6 Сезон 6
2008, 13 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 7 Сезон 7
2009, 12 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 8 Сезон 8
2009, 12 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 9 Сезон 9
2010, 13 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 10 Сезон 10
2010, 13 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 11 Сезон 11
2011, 13 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 12 Сезон 12
2011, 13 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 13 Сезон 13
2012, 22 эпизода
 
Битва экстрасенсов - Сезон 14 Сезон 14
2013, 15 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 15 Сезон 15
2014, 15 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 16 Сезон 16
2015, 14 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 17 Сезон 17
2016, 17 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 18 Сезон 18
2017, 14 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 19 Сезон 19
2018, 14 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 20 Сезон 20
2019, 14 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 21 Сезон 21
2020, 14 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Сезон 22 Сезон 22
2021, 14 эпизодов
 
Битва экстрасенсов - Новая битва экстрасенсов (23 сезон) Новая битва экстрасенсов (23 сезон)
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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