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Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Постер сериала Тепло холодной ночи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
11 постеров
Киноафиша Сериалы Тепло холодной ночи

Тепло холодной ночи (2023 - 2023)

Jiu xiao han ye nuan 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается очаровательная молодая женщина по имени Су Цзю Эр, которая работает патрульным и обладает острым умом. Она появилась на свет в королевстве Цянь. В девушке обитает дух, который постоянно мерзнет и стремится к теплу. Жизнь главной героини меняется, когда она встречается с Хань Чжэном, представителем правящего семейства королевства Ци. В Хань Чжэне живет волчий дух, благодаря которому он обладает большой силой и ловкостью. Знакомство с Су Цзю Эр тоже становится очень значимым для мужчины...

В ролях
В ролях
Ван Кай
Хэ Жуйсянь
Ли Итун
Ван Маолэй
Ян Шицзэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.9 IMDb
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Сезоны
Тепло холодной ночи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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