В центре событий оказывается очаровательная молодая женщина по имени Су Цзю Эр, которая работает патрульным и обладает острым умом. Она появилась на свет в королевстве Цянь. В девушке обитает дух, который постоянно мерзнет и стремится к теплу. Жизнь главной героини меняется, когда она встречается с Хань Чжэном, представителем правящего семейства королевства Ци. В Хань Чжэне живет волчий дух, благодаря которому он обладает большой силой и ловкостью. Знакомство с Су Цзю Эр тоже становится очень значимым для мужчины...