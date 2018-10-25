«Наследие» — многосерийное мистическое шоу, которое является спин-оффом сериалов «Дневники вампира» и «Первородные». В центре сюжета — ученики школы «Сальваторе», которая занимается обучением ведьм, вампиров, оборотней и других мифических существ. События «Наследия» разворачиваются через несколько лет после финала оригинальной истории. Главная героиня — дочь лидера оборотней и древнего гибрида Хоуп Майклсон. Она обучается в закрытой школе «Сальваторе» вместе с другими студентами, среди которых близняшки Зальцман, оборотень Рафаэль, вампир ЭмДжи и многие другие. Все подростки обязаны хранить свои способности в секрете от местных жителей. Однако когда Рафаэль превращается в волка на глазах у смертного, им приходится пересмотреть свои приоритеты.