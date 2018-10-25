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Постер к сериалу Наследие
Постер к сериалу Наследие
Постер к сериалу Наследие
Постер к сериалу Наследие
Постер к сериалу Наследие
Постер к сериалу Наследие
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Наследие
Наследие (2018 - …) Legacies 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 51 час 0 минут
О чем сериал

«Наследие» — многосерийное мистическое шоу, которое является спин-оффом сериалов «Дневники вампира» и «Первородные». В центре сюжета — ученики школы «Сальваторе», которая занимается обучением ведьм, вампиров, оборотней и других мифических существ. События «Наследия» разворачиваются через несколько лет после финала оригинальной истории. Главная героиня — дочь лидера оборотней и древнего гибрида Хоуп Майклсон. Она обучается в закрытой школе «Сальваторе» вместе с другими студентами, среди которых близняшки Зальцман, оборотень Рафаэль, вампир ЭмДжи и многие другие. Все подростки обязаны хранить свои способности в секрете от местных жителей. Однако когда Рафаэль превращается в волка на глазах у смертного, им приходится пересмотреть свои приоритеты.

Наследие - трейлер третьего сезона
Наследие
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джули Плек
Джули Плек
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис Alaric Saltzman
Карен Дэвид
Карен Дэвид
Kaylee Bryant Josie Saltzman
Nick Fink
Quincy Fouse Milton "MG" Greasley
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Наследие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Наследие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 16 эпизодов
 
Наследие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 16 эпизодов
 
Наследие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
Не только Хогвартс: в какой известной школе волшебства ты бы мог учиться?
Не только Хогвартс: в какой известной школе волшебства ты бы мог учиться?
Хоуп может умереть: вышел тизер четвертого сезона «Наследия»
Хоуп может умереть: вышел тизер четвертого сезона «Наследия»
Кадры из сериала
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