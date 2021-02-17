«В ее глазах» — британский мини-сериал, снятый в жанре психологического триллера. В основу сюжета лег одноименный литературный первоисточник. Действие разворачивается вокруг матери-одиночки по имени Луиза, которая неожиданно для самой себя завязывает роман со своим новым начальником Дэвидом. Параллельно главная героиня невольно сближается с его супругой Адель, о чем немного жалеет. Поначалу их отношения напоминают типичный любовный треугольник, однако впоследствии Луиза понимает, что стала жертвой психологически неустойчивых людей, имеющих определенные ментальные проблемы. Женщина догадывается, что ее новый любовник и его жена скрывают слишком много провокационных и даже страшных вещей от общества.