Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу В ее глазах
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы В ее глазах
В ее глазах (2021 - …) Behind Her Eyes 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«В ее глазах» — британский мини-сериал, снятый в жанре психологического триллера. В основу сюжета лег одноименный литературный первоисточник. Действие разворачивается вокруг матери-одиночки по имени Луиза, которая неожиданно для самой себя завязывает роман со своим новым начальником Дэвидом. Параллельно главная героиня невольно сближается с его супругой Адель, о чем немного жалеет. Поначалу их отношения напоминают типичный любовный треугольник, однако впоследствии Луиза понимает, что стала жертвой психологически неустойчивых людей, имеющих определенные ментальные проблемы. Женщина догадывается, что ее новый любовник и его жена скрывают слишком много провокационных и даже страшных вещей от общества.

В ее глазах - трейлер
В ее глазах
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ив Хьюсон
Ив Хьюсон
Том Бейтман
Том Бейтман David
Симона Браун
Симона Браун
Роберт Арамайо
Роберт Арамайо
Тайлер Хоуитт
Тайлер Хоуитт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В ее глазах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
4 интересных сериала Netflix, которые вы могли упустить
4 интересных сериала Netflix, которые вы могли упустить
Слушать саундтрек сериала В ее глазах
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши