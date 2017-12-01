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Постер к сериалу Тьма
Постер к сериалу Тьма
Постер к сериалу Тьма
Постер к сериалу Тьма
Постер к сериалу Тьма
Постер к сериалу Тьма
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
6 постеров
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Тьма
Тьма (2017 - 2020) Dark 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

Когда в небольшом немецком городке Виндена пропадает 11-летний Миккель Нильсен, его отец Ульрик,офицер местной полиции, готов перевернуть всю округу, пытаясь отыскать своего ребенка. Из пещеры, где в последний раз видели мальчика, то и дело доносятся странные звуки, а позже в ней обнаруживается запертая дверь с надписью «Так был сотворен мир». Исчезновение Миккеля подтолкнет героев к раскрытию пугающих тайн родного города, очень тесно переплетенных с его прошлым.

Тьма - трейлер третьего сезона
Тьма
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Баран бо Одар
Баран бо Одар
Jantje Friese
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марк Вашке
Марк Вашке Noah
Антье Трауэ
Антье Трауэ Agnes Nielsen
Сандра Боргманн
Сандра Боргманн Elisabeth Doppler 2053
Сильвестр Грот
Сильвестр Грот Investigator Clausen
Питер Бенедикт
Питер Бенедикт Aleksander Tiedemann
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тьма - Сезон 1 Сезон 1
2017, 10 эпизодов
 
Тьма - Сезон 2 Сезон 2
2019, 8 эпизодов
 
Тьма - Сезон 3 Сезон 3
2020, 8 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Тьма
Кадры из сериала
Интересные факты

Первый немецкий сериал производства Netflix. Изначально представители стриминга обратились к Янтье Фризе и Барану бо Одару с целью постановки ТВ-версии из полнометражного триллера «Кто я?» (2014). Однако дуэту затея продюсеров не понравилась. Взамен они предложили создать нечто новое, вдохновляясь идеями «Пропавший без вести» и их нереализованным сценарием фильма о путешествиях во времени. Авторы также отмечают влияние на «Тьму» творчества Дэвида Линча и Стивена Кинга.

Практически все лесные сцены были сняты в Fahrtechnikakademie Kallinchen, расположенном недалеко от столицы. Это место бывшей военной базы ГДР.

Татуировка на спине Ноя отсылает к «Изумрудной скрижали» Генриха Кунрата, памятнику герметизма.

Трек, который слушает молодой Ульрих в одном из эпизодов, называется Pleasure to Kill культовой немецкой треш-метал-группы Kreator.

Карина Визе и Сильвестр Грот уже снимались вместе в «Германии 86», действия которого так же происходят в 1986 году.

Во вступительных титрах звучит композиция Goodbye группы Apparat, которую также можно было услышать в телесериале «Во все тяжкие».

Netflix предоставил Янтье Фризе и Барану бо Одару возможность брать на роли любых исполнителей, включая малоизвестных.

«Тьма» завершилась после трех сезонов, как и предполагалось изначально. В интервью бо Одар обосновал решение тем, что им не хотелось повторить неудачу сериала «Остаться в живых».

Еще до премьеры многие стали сравнивать «Тьму» с другим популярным проектом стриминга «Очень странные дела». Создатели оказались не против подобного сопоставления, но отметили, что их шоу куда мрачнее и рассчитано на взрослую аудиторию.

На футболке одного из погибших детей можно заметить надпись Atomkraft, nein danke, что являлось лозунгом антиядерного движения в Германии 1980-х годов.

Первые три серии «Тьмы» демонстрировались в Германии на больших экранах, а ведущие актеры и члены съемочной группы посетили специальные показы в берлинском кинотеатре Zoo Palast.

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