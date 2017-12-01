Интересные факты

Первый немецкий сериал производства Netflix. Изначально представители стриминга обратились к Янтье Фризе и Барану бо Одару с целью постановки ТВ-версии из полнометражного триллера «Кто я?» (2014). Однако дуэту затея продюсеров не понравилась. Взамен они предложили создать нечто новое, вдохновляясь идеями «Пропавший без вести» и их нереализованным сценарием фильма о путешествиях во времени. Авторы также отмечают влияние на «Тьму» творчества Дэвида Линча и Стивена Кинга.

Практически все лесные сцены были сняты в Fahrtechnikakademie Kallinchen, расположенном недалеко от столицы. Это место бывшей военной базы ГДР.

Татуировка на спине Ноя отсылает к «Изумрудной скрижали» Генриха Кунрата, памятнику герметизма.

Трек, который слушает молодой Ульрих в одном из эпизодов, называется Pleasure to Kill культовой немецкой треш-метал-группы Kreator.

Карина Визе и Сильвестр Грот уже снимались вместе в «Германии 86», действия которого так же происходят в 1986 году.

Во вступительных титрах звучит композиция Goodbye группы Apparat, которую также можно было услышать в телесериале «Во все тяжкие».

Netflix предоставил Янтье Фризе и Барану бо Одару возможность брать на роли любых исполнителей, включая малоизвестных.

«Тьма» завершилась после трех сезонов, как и предполагалось изначально. В интервью бо Одар обосновал решение тем, что им не хотелось повторить неудачу сериала «Остаться в живых».

Еще до премьеры многие стали сравнивать «Тьму» с другим популярным проектом стриминга «Очень странные дела». Создатели оказались не против подобного сопоставления, но отметили, что их шоу куда мрачнее и рассчитано на взрослую аудиторию.

На футболке одного из погибших детей можно заметить надпись Atomkraft, nein danke, что являлось лозунгом антиядерного движения в Германии 1980-х годов.

Первые три серии «Тьмы» демонстрировались в Германии на больших экранах, а ведущие актеры и члены съемочной группы посетили специальные показы в берлинском кинотеатре Zoo Palast.