Культовый драматический сериал «Твин Пикс» рассказывает историю вымышленного городка, расположенного в американском штате Вашингтон. Жители Твин Пикса наслаждаются спокойствием в маленьком городе, где им все знакомо и привычно. Однако все меняется, когда на берегу озера находят безжизненное тело ученицы старшей школы Лоры Палмер. Расследовать эту трагедию приезжает талантливый молодой агент ФБР Дейл Купер, влюбляющийся в здешние места. Громкое дело об убийстве молодой девушки меняет облик Твин Пикса и его жителей раз и навсегда.