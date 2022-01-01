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Постер к сериалу Твин Пикс
Постер к сериалу Твин Пикс
Постер к сериалу Твин Пикс
Постер к сериалу Твин Пикс
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
4 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Твин Пикс
Твин Пикс (1990 - 2017) Twin Peaks 18+
Год выпуска 1990
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Телеканал ABC
Продолжительность 48 часов 0 минут
О чем сериал

Культовый драматический сериал «Твин Пикс» рассказывает историю вымышленного городка, расположенного в американском штате Вашингтон. Жители Твин Пикса наслаждаются спокойствием в маленьком городе, где им все знакомо и привычно. Однако все меняется, когда на берегу озера находят безжизненное тело ученицы старшей школы Лоры Палмер. Расследовать эту трагедию приезжает талантливый молодой агент ФБР Дейл Купер, влюбляющийся в здешние места. Громкое дело об убийстве молодой девушки меняет облик Твин Пикса и его жителей раз и навсегда.

Твин Пикс - дублированный трейлер третьего сезона
Твин Пикс
дублированный трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Марк Фрост
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен Special Agent Dale Cooper
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл Donna Marie Hayward
Рэй Уайз
Рэй Уайз Leland Palmer
Ричард Беймер Benjamin Horne
Кеннет Уэлш Windom Earle
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Твин Пикс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1990, 8 эпизодов
 
Твин Пикс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1990, 22 эпизода
 
Твин Пикс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 18 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Твин Пикс
Кадры из сериала
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