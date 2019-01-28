Мелодраматический российский сериал был снят в 2019 году под руководством режиссера Елены Николаевой. Главные роли были исполнены Павлом Трубинером, Полиной Агуреевой, Борисом Каморзиным, Иваном Рудаковым. Съемки эпизодов проходили в реальной клинической больнице. Сюжет картины развивается вокруг хирурга Ильи Ладынина, который внезапно потерял супругу и погружается в глубокую депрессию. Начинаясь с драмы, сериал постепенно становится захватывающим детективом. Врачу предлагается руководство подразделением медицинского учреждения, которое проводит внутренние расследования. Напряжение сохраняется на протяжении каждой серии, а развязка сериала удивит самого искушенного зрителя.