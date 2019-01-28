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Киноафиша Сериалы Ланцет
Ланцет (2019 - 2019) Ланцет 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность 13 часов 36 минут
О чем сериал

Мелодраматический российский сериал был снят в 2019 году под руководством режиссера Елены Николаевой. Главные роли были исполнены Павлом Трубинером, Полиной Агуреевой, Борисом Каморзиным, Иваном Рудаковым. Съемки эпизодов проходили в реальной клинической больнице. Сюжет картины развивается вокруг хирурга Ильи Ладынина, который внезапно потерял супругу и погружается в глубокую депрессию. Начинаясь с драмы, сериал постепенно становится захватывающим детективом. Врачу предлагается руководство подразделением медицинского учреждения, которое проводит внутренние расследования. Напряжение сохраняется на протяжении каждой серии, а развязка сериала удивит самого искушенного зрителя.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Жидков
Иван Жидков Глеб Олегович Федулов, реаниматолог кардиолог, зав.кардиологии, сын главврача
Борис Каморзин
Борис Каморзин Олег Романович Федулов, главврач, отец Глеба
Полина Агуреева
Полина Агуреева Ольга, психиатр
Евгения Симонова
Евгения Симонова Глеб Олегович Федулов, реаниматолог кардиолог, зав.кардиологии, сын главврача
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ланцет - Ланцет Ланцет
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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