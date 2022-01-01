«Дурная кровь» – это российский мелодраматический сериал с элементами мистики. Максим – добрый и отзывчивый парень, никогда не причинивший никому зла или даже неудобства. И это неудивительно: героя вырастила одинокая приемная мать – любящая и мягкая женщина, буквально вложившая в него свою душу. Но чем старше становится Макс, тем больше странностей он в себе замечает. Похоже, в нем просыпается темная сила, переданная по крови от биологических родителей. Что же окажется сильнее: гены или воспитание?