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Киноафиша Сериалы Дурная кровь

Дурная кровь (2022 - …)

Дурная кровь
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТВ-3
О чем сериал

«Дурная кровь» – это российский мелодраматический сериал с элементами мистики. Максим – добрый и отзывчивый парень, никогда не причинивший никому зла или даже неудобства. И это неудивительно: героя вырастила одинокая приемная мать – любящая и мягкая женщина, буквально вложившая в него свою душу. Но чем старше становится Макс, тем больше странностей он в себе замечает. Похоже, в нем просыпается темная сила, переданная по крови от биологических родителей. Что же окажется сильнее: гены или воспитание?

В ролях
В ролях
Илья Бледный
Илья Бледный
Алина Бабак
Алина Бабак
Светлана Суханова
Светлана Суханова
Майя Вознесенская
Майя Вознесенская
Лиана Гриба
Лиана Гриба
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Новости о сериале
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В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»
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