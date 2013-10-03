В 20-х годах прошлого столетия семья древних вампиров Майклсон прочно обосновалась в Новом Орлеане. Активно участвуя в жизни города, Элайдже, Клаусу и Ребекке удалось сделать его пригодным для жизни различных сверхъестественных существ. Здесь, в пристанище джаза и веселья, им повезло обрести настоящий дом. Однако из-за внезапного появления их кровожадного отца Майкла, жаждущего смерти Никлауса, им пришлось покинуть Новый Орлеан. Теперь, много лет спустя, семья вновь оказывается в любимом городе, где их возвращению мало кто рад.