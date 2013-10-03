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Постер к сериалу Древние
Постер к сериалу Древние
Постер к сериалу Древние
Постер к сериалу Древние
Постер к сериалу Древние
Постер к сериалу Древние
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Древние
Древние (2013 - 2018) The Originals 16+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 69 часов 0 минут
О чем сериал

В 20-х годах прошлого столетия семья древних вампиров Майклсон прочно обосновалась в Новом Орлеане. Активно участвуя в жизни города, Элайдже, Клаусу и Ребекке удалось сделать его пригодным для жизни различных сверхъестественных существ. Здесь, в пристанище джаза и веселья, им повезло обрести настоящий дом. Однако из-за внезапного появления их кровожадного отца Майкла, жаждущего смерти Никлауса, им пришлось покинуть Новый Орлеан. Теперь, много лет спустя, семья вновь оказывается в любимом городе, где их возвращению мало кто рад.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джули Плек
Джули Плек
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Леа Пайпс Camille O'Connell
Юсуф Гейтвуд
Юсуф Гейтвуд Vincent Griffith
Фиби Тонкин
Фиби Тонкин Hayley Marshall
Даниэль Кэмпбелл Davina Claire
Клер Холт
Клер Холт Rebekah Mikaelson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Древние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 22 эпизода
 
Древние - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 22 эпизода
 
Древние - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 22 эпизода
 
Древние - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 13 эпизодов
 
Древние - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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