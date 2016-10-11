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Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Постер сериала Нулевой канал
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
8 постеров
Киноафиша Сериалы Нулевой канал

Нулевой канал (2016 - 2018)

Channel Zero 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

«Нулевой канал» — американский хоррор-сериал, созданный в форме антологии. Транслировался на телеканале SyFy в период с 2016 по 2018 год. Каждый из сезонов шоу базируется на так называемой крипипасте, популярной среди пользователей социальных сетей. Так, сюжет первого сезона разворачивается вокруг странной детской передачи, во время выхода которой начали пропадать дети. Во втором создатели рассказывают историю пугающего дома без выхода. В третьем сезоне две сестры переезжают в маленький городок, где творятся жуткие события, а в четвертом молодожены вынуждены открыть друг другу тайны, которые угрожают их жизням.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Ник Антоска
Ник Антоска
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр Joseph Peach
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер Dr. Mike Painter
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч John Sleator
Фиона Шоу
Фиона Шоу Marla Painter
Стивен Уэбер Abel Carnacki
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Нулевой канал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Нулевой канал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 6 эпизодов
 
Нулевой канал - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 6 эпизодов
 
Нулевой канал - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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