«Нулевой канал» — американский хоррор-сериал, созданный в форме антологии. Транслировался на телеканале SyFy в период с 2016 по 2018 год. Каждый из сезонов шоу базируется на так называемой крипипасте, популярной среди пользователей социальных сетей. Так, сюжет первого сезона разворачивается вокруг странной детской передачи, во время выхода которой начали пропадать дети. Во втором создатели рассказывают историю пугающего дома без выхода. В третьем сезоне две сестры переезжают в маленький городок, где творятся жуткие события, а в четвертом молодожены вынуждены открыть друг другу тайны, которые угрожают их жизням.