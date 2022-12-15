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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2021

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2021 года

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Главный герой
2 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Веном 2
3 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
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Майор Гром: Чумной Доктор
4 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Дюна
5 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Воспоминания
6 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
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Охотники за привидениями: наследники
7 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Годзилла против Конга
8 Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.6
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Чёрная Вдова
9 Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.6
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Вечные
10 Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.5
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Пара из будущего
11 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
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Мортал комбат
12 Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика 2021, США
7.2
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Поступь хаоса
13 Поступь хаоса
фантастика 2021, США
7.0
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Космический джем: Новое поколение
14 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
15 G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика 2021, США
6.6
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Отряд самоубийц: Миссия навылет
16 Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.5
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Матрица: Воскрешение
17 Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик 2021, США
5.7
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