«Космический джем: Новое поколение»: Рецензия Киноафиши

Леброн Джеймс давно стал фигурой комичной. Да, он все еще один из главных баскетболистов своего поколения, но постоянная смена клубов, превращение имени в громкий бренд и попытка закрепить при жизни себя в статусе главной звезды NBA в истории вызывают лишь улыбку. Уже давно он мечтает уйти из-под нависающей тени Майкла Джордана, пытаясь покорить умы и сердца людей далеко за игровым паркетом. Сражаться с яркими воспоминаниями прошлого — дело всегда неблагодарное и больше походит на сражение с ветряными мельницами. Совсем недавно это столкновение на поле сериалов закончилось полным провалом. Великому игроку Chicago Bulls досталась документалка производства Netflix «Последний танец», которой восхищались все, увидев, насколько увлекательно и ярко можно подать историю большого успеха. Леброн же получил лишь один из эпизодов сериала Apple TV+ «Секрет чемпионов», так и оставшегося незамеченным в широких кругах.

Новым раундом сражения с воспоминаниями стал кинематограф, где Леброн буквально занял место Джордана в ремейке «Космического джема». Именно ему выпадает честь сыграть еще один матч жизни с анимационными героями Looney Tunes. На этот раз герою бросает вызов система искусственного интеллекта, разработанная компанией Warner Bros., которая обижается на отказ звезды стать частью ее великого плана покорения индустрии развлечений. Раздосадованная программа похищает сына Леброна Доминика и запирает его в цифровом мире. Чтобы спасти сына, нужно всего лишь выиграть баскетбольный матч или же остаться в виртуальном пространстве навечно в случае проигрыша. Вот только знаменитый баскетболист не догадывается, что правила в этом месте несколько отличаются от общепринятых. Да и напарники далеки от профессиональных игроков в мяч.

Копаясь в воспоминаниях, кажется, легко оживить образ Майкла Джордана из старого фильма 25-летней давности. На него хотелось равняться, в нем не ощущалось дешевого позерства и желания что-то доказать окружающим. Возможно, все это проблема памяти, но можно с полной уверенностью сказать, что «Космический джем» точно был не о великой фигуре Джордана, мечтающего продемонстрировать всем свою уникальность. Сиквел идет абсолютно иной дорогой. С первых минут нам дотошно объясняют, почему Леброн – самый великий и крутой, если по каким-то неведомым причинам вы до сих пор были не в курсе. На протяжении всего фильма его имя постоянно упоминают с приставкой «лучший» или «король», хотя как может быть иначе, когда даже мультяшный Багз Банни знает, кто такой Леброн. Статус главной звезды не пропадает даже за пределами игрового поля. В финале Джеймс покорит своей игрой не только мир живых, но и вселенную франшиз Warner Bros.

Космический джем: Новое поколение

Нам покажут Джеймса в виде персонажа всех популярных кинофраншиз. Наш «скромняга» даже пошутит, что ему лучше продолжать играть в баскетбол, а не пытаться преуспеть везде. Меткое и правдивое замечание, ведь его актерская игра вызывает приступы смеха, перерастающего в утомление. Формально перед нами Доминик Торетто, разговаривающий волчьими цитатами о семье, предназначении и важности отдаваться полностью своему любимому делу или баскетболу, если он еще не стал вашим фаворитом по жизни. Причем все напутствия и советы для достижения успеха больше походят на инфоцыганство и обычно направлены на совсем юные умы. Единственное, что у Леброна получается лучше, чем играть в баскетбол и давать бестолковые советы, — это убивать веселье на экране. Там просто не остается места, ведь все пространство занимает непомерное и ослепляющее эго, которое не перестанет меркнуть до самых титров.

Все остальное время нас ждет фан-сервис ради фан-сервиса, такой «Последнему игроку приготовиться» на минималках, где на фоне постоянно будут маячить герои и декорации из популярных франшиз. Интересным применением большого каталога Warner Bros. становится лишь сбор команды. Леброн и Багз Банни буквально проникают в популярные фильмы и мультики, находя там своих будущих игроков. Поначалу все выглядит невинно, когда рисованные герои отправляются в Метрополис анимационной «Лиги справедливости», но затем нас ждут неожиданные путешествия в «Безумный Макс: Дорога ярости», «Остин Пауэрс», «Игру Престолов», «Матрицу» и даже «Касабланку». В финале своих исканий они встретят «Рика и Морти» (что приятно, в русском дубляже персонажей озвучил Сыендук). Во всех случаях выбраны одни из самых запоминающихся моментов, в которых известных героев заменили на персонажей мультфильмов Looney Tunes. После этой неожиданной передышки нас ждет продолжение восхваления фигуры Леброна, чтобы все всё поняли, если еще почему-то не смогли.

Персонажи Looney Tunes поначалу радуют глаз, пока остаются в рисованных 2D версиях. Стоит им шагнуть в «будущее» и обрести 3D воплощение, как на экране моментально теряются даже крупицы былой магии фан-сервиса и детства. В «прокаченных» образах любимые герои начинают выглядеть отталкивающее и немного пугающе, напоминая оживших потрепанных плюшевых кукол. Это же относится и к команде противников. Они лишь бесцельно мелькают на экране и пытаются напугать всех своим грозным видом, не превращаясь в полноценных и интересных персонажей. Не удался и главный злодей в исполнении Дона Чидла, который появляется под тревожную музыку плохиша на фоне.

Космический джем: Новое поколение

Финал вы, к сожалению, знаете. На табло будет минимальное отставание, таймер будет отсчитывать последние секунды, и людей спасет Леброн Джеймс. Неожиданно, но все можно было бы сгладить, если бы за бесконечными разговорами о пути, величии, успехе и семье герой уступил победное действие своему сыну Доминику (еще одно забавное совпадение с «Форсажем»). Но, видимо, парень еще не дорос и не имеет права забирать ключевой бросок у знаменитого отца.

«Космический джем: Новое поколение» — посмешище имени Леброна Джеймса. Пытаясь превзойти славу Майкла Джордана, он перестал замечать свою одержимость и буквально показал всем, даже не причастным к баскетболу, кто до сих пор продолжает оставаться истинным Королем. За яркой рисованной картинкой, оборачивающейся посредственной графикой в середине, скрываются лишь горы фан-сервиса студии Warner Bros., за которыми сложно разглядеть дух спорта и баскетбола. Сиквел выглядит желанием попасть в тренды, упаковать все в пеструю обертку с именитыми героями.

«Космический джем: Новое поколение» понравится поклонникам баскетбола, ослепленным величием Леброна Джеймса, и любителям фан-сервиса, состоящего из известных франшиз Warner Bros.