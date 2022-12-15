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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2016

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2016 года

Твое имя
1 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Пассажиры
2 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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До встречи с тобой
3 До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.3
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2+1
4 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Любовь с ограничениями
5 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Эластико
6 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Тюльпанная лихорадка
7 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Бриджит Джонс 3
8 Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.3
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Ла-Ла Ленд
9 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Любовь не по размеру
10 Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.2
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Ёлки 5
11 Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.9
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Моя девушка - монстр
12 Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.6
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Орбита 9
13 Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама 2016, Испания
6.0
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