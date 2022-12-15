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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2017

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2017 года

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Тор: Рагнарёк
2 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Джуманджи: Зов джунглей
3 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Меч короля Артура
4 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Приключения Паддингтона 2
5 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Конг: Остров черепа
6 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
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Легенда о Коловрате
7 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Красавица и чудовище
8 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
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Лига справедливости
9 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Скиф
10 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Мумия
11 Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.1
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Легенда о Конане
12 Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения 2017, США
7.0
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Темная башня
13 Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
7.0
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Атлантида
14 Атлантида
фэнтези, триллер 2017, Испания / Франция
6.2
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