«Доминика»: Рецензия Киноафиши

Подарок судьбы

В современном мире можно легко потерять себя. Поддаться офисному режиму, подруге или попросту стать невидимкой в городе, где транспорта больше, чем людей. Но кинематографисты нашли выход, они придумывают истории, где особенно нуждающимся всегда есть, кому помочь. Ведь не бывает так, чтобы человек взял и остался один - ни судьба, ни вера никогда не смогли бы так жестоко с ним поступить. А также подсказать, как лучше воплотить мечты и найти применение своим способностям.

Кадр из фильма «Доминика»

Успешный архитектор Константин счастлив, живет он в своем давно созданном мире спокойствия и благополучия. У него все есть: приличная квартира, работа, где ему удается впаривать клиентам одно и тоже, и даже девушка. Правда возлюбленная - Яна - очень хочет услышать о его любви, а он никак не хочет произносить заветные три слова. Она улетает и дает ему время подумать, на работе как раз достался проект, в котором заказчику не хватило души, так что Константину еще предстоит поломать голову, но делу мешает неожиданный звонок в дверь. За ней никого не оказывается, зато архитектора ждет настоящий сюрприз в пеленках. Ему подбрасываю маленькую девочку, она тут же садится за компьютер, чтобы разобраться, как и что с этим делать. Но когда приезжает полиция и скорая, девочка пропадает, а когда ее находят, оказывается, что она уже подросла, умеет разговаривать и называет Константина папой. Теперь молодому человеку нужно не только расплатиться с органами правопорядка и скорой, но и понять, зачем у него в жизни появился ребенок, как-то разрулить все, а также решить непростую ситуацию с Яной.

Кадр из фильма «Доминика»

В кинематографе есть такой замечательный жанр, как сказка - романтизированная история, в которой зрителя не только учат, но и показывают жизнь с такой стороны, которая обычно обходит их стороной. «В ожидании чуда» был Фей, в «Мой парень-ангел» и «Небе над Берлином», он же голливудский «Город ангелов» понятное дело Ангелы. А также животные, привидения и все, на кого у сценаристов хватит такта, фантазии и таланта. Все здесь используют фразу из одноименного любимого зрителями фильма Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо», а обязательное преображение героини происходит в фирменном стиле «Красотки» и «Чего хотят женщины». А для любителей Гая Ричи и Мэттью Вона есть введение, которое как бы заявляет, что это кино вовсе не очередная неудачная российская история, а действительно классный фильм, где есть место не только абсурду, но и элементам, на которых базируется современное общество.

Кадр из фильма «Доминика»

Молодого и еще неопределившегося в жизни архитектора сыграл Андрей Чадов («Живой»), его подругу Яну – Светлана Устинова («Холодный фронт»), а его соперника по работе – Александр Шаляпин («Все и сразу»). Их соседа с машиной, которой нужно лучшее место во дворе – Игорь Жижикин («Мажор»). А Доминику в уже адекватном возрасте изобразили: Яна Гурьянова («О чем еще говорят мужчины»), Елена Яковлева («Черновик») и Екатерина Васильева («Чародеи»).

Кадр из фильма «Доминика»

У создателей «Доминики» получился такой «Бенджамин Баттон» Дэвида Финчера наоборот, девушка Доминика у них не молодеет, а стареет в момент, когда Константин сильно злится. В каждом возрасте героиню интересуют совершенно различные вещи, остается неизменным одно - она очень любит Константина и маниакально мечтает рисовать. Она помогает ему обрести себя и заняться уже наконец-таки тем, к чему лежит его душа, а не требует общество и семейное воспитание. Кино получилось в меру смешным, романтичным и грустным, с возвращением в прошлое Константина и попыткой извиниться перед родителями. Так что «Доминика»- это такой динозавр из жанра семейного кино, которое почти перестало сниматься, точнее, выпускаться на большие экраны, это отдушина для тех, кто подустал от давно наводнивших кинотеатры ужастиков, тупых комедий и боевиков.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 20 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Доминика»