«Аннигиляция»: Рецензия Киноафиши

Человек и природа — единение или война

После падения загадочного небесного тела, оставляющего за собой радужный след, на Земле стала распространяться зона «мерцания». Всех людей из неё эвакуировали, но зона разрастается, и поэтому туда направляют экспедиции военных, однако ни одна из них не возвращается. Главная героиня — биолог Лина (Натали Портман) — потеряла в одной из таких экспедиций мужа (Оскар Айзек). Но спустя какое-то время он появляется дома, заражённый непонятной болезнью и будто сам не свой. Надеясь разобраться в произошедшем, она решает присоединиться к следующему походу в таинственную зону. Группа женщин-учёных разных специальностей должна выяснить, что произошло с военными и что же вообще представляет из себя эта аномалия. Но то, что они увидят, не только противоречит всем законам природы, но и заставит их пересмотреть свои взгляды на человеческую жизнь.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

Фильм Алекса Гарленда («Из машины») продюсеры посчитали слишком сложным для проката, а потому на больших экранах он вышел только в США и ещё паре стран. И после просмотра остаётся только радоваться этому решению. Некоторые спецэффекты могли бы показаться слишком слабыми в огромных залах, а при домашнем просмотре выглядят вполне достойно. Но главное, такой подход позволил не подстраивать сюжет и персонажей под публику кинотеатров, а оставить историю целостной и сложной. Картина основана на одноимённом романе Джеффа Вандермеера. И это редкий случай, когда можно сказать, что экранизация на голову выше, чем первоисточник.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

В книге Вандермеер в очередной раз обыгрывал тему загадочной аномальной зоны, в которую направляется группа безымянных людей, не доверяющих друг другу. Но увы, в описании загадочных происшествий в «Зоне X» книга даже не близка, скажем, к «Пикнику на обочине» братьев Стругацких, А после долгого нагнетания философии развязка кажется уж слишком «лобовой». Гарленд же сразу после вступления отметает все намёки на повторение оригинального сюжета. Руководитель экспедиции психолог доктор Вентресс (Дженнифер Джейсон Ли) сразу же откровенно заявляет, что у неё свои цели и приказы (в книге подобным подозрениям было посвящено немало времени). А всем героиням даются имена и краткие биографии при первом же знакомстве, что превращает их из безымянных «картографа» и «биолога» в людей с прошлым и слабостями.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

Тут можно немного поспорить о натуральности персонажей. Если в образах Портман и Джейсон Ли сомневаться не приходится, то Тесса Томпсон (Валькирия из «Тор: Рагнарёк») в образе физика-ботаника немного переигрывает. Но всё желание придираться отпадает после того, как они оказываются внутри аномальной зоны. Фильм уже скорее хочется сравнивать не с «Пикником на обочине», а с легендарным «Сталкером» Тарковского. Но если Тарковский просто прибавлял цветов в картинке, показывая разницу двух миров, то Гарленд выкручивает яркость на полную. Странный и безумный мир поражает зеленью и сочетанием ярких растений, животных, а иногда и совершенно неестественных гибридов тех и других. В этом мире не властны привычные человеческие правила, не работают приборы, и даже сама память может давать сбои.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

И именно здесь проступает истинный подтекст картины. Мутация растения воспринимается как норма и эволюция, особенно в рамках ландшафта, а тем более целой планеты. Но для тела человека подобное было бы губительным. Даррен Аронофски в фильме «мама!» показывал природу через образ человека. Алекс Гарленд показывает развитие раковой опухоли через эволюцию флоры и фауны, наглядно объясняя, что рак не зло само по себе, это лишь аномалия в организме, которая начинает перестраивать окружающие клетки под себя. Но при этом здесь режиссёр не уходит в слишком уж сложную иносказательность, которой грешит «мама!». Тема подана достаточно прямо, но не глупо, позволяя зрителю самому домысливать идеи.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

Помимо этого, продвижение героинь по зоне «мерцания» показывает и довольно стройный сюжет и раскрывает личности каждой из них. С одной стороны, им приходится сталкиваться с непонятными жуткими монстрами, обитающими и в самых жутких подвалах, и в красивейших лесах. С другой — прийти к пониманию собственных страхов и желаний. А в итоге, возможно, переосмыслить всю свою жизнь, избавиться от прошлого или же окунуться в него с головой. И даже решить — а хотят ли они возвращаться к своему обычному существованию. Зона в данном случае уже фигурирует как нечто очищающее от всего лишнего, от всей будничности, которая не позволяет человеку заглянуть в себя и понять, что же для него важнее.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

К тому же, нельзя не отметить и редкий интересный взгляд на контакт с пришельцами. Помимо «Пикника на обочине», где тоже продвигалась идея, что инопланетные существа могут быть выше понимания человека, здесь можно провести аналогии ещё и с «Прибытием» Дени Вильнёва. Он показал, что другие формы жизни могут иначе воспринимать само время. «Аннигиляция» заставляет задуматься, что они вообще могут не быть разумными, не иметь каких-то целей и желаний. Они просто меняют окружающий мир и копируют себя. Как и сама природа, как и клетки, в том числе и раковые.

Кадр из фильма «Аннигиляция»

Но самое главное, помимо всех подтекстов и иносказаний, «Аннигиляцию» просто интересно смотреть. Здесь яркие персонажи, которым веришь и за которых переживаешь. Здесь целостный сюжет с удачными флэшбеками и мелкими намёками в начале, которые играют важную роль в конце. Иногда он очень красив: сцены с людьми-растениями, да и вообще природа в радужном преломлении света. А иногда невероятно страшен. И тут даже трудно выбрать, что напугает больше: один из самых неожиданных и жутких монстров или же затяжная, почти хореографическая сцена с Натали Портман, без слов разъясняющая сущность аномалии. Ну а финал сможет удивить даже тех, кто хорошо знаком с книгой. Режиссёр улучшил и его.

Алексей Хромов