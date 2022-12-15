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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2011

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2011 года

Пираты Карибского моря: На странных берегах
1 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Живая сталь
2 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Форсаж 5
3 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Люди Икс: Первый класс
4 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Значит, война
5 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Механик
6 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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Восстание планеты обезьян
7 Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
8.0
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
8 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
8.0
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Тор
9 Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.9
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Я - Четвертый
10 Я - Четвертый
фантастика, боевик 2011, США
7.7
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Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
11 Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
боевик 2011, США
7.7
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Профессионал
12 Профессионал
боевик, триллер 2011, США / Австралия
7.7
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Погоня
13 Погоня
триллер, боевик 2011, США
7.6
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Дети шпионов в 4D
14 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Коломбиана
15 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Рейд
16 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Драйв
17 Драйв
драма, боевик 2011, США
7.5
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Как украсть небоскреб
18 Как украсть небоскреб
комедия, боевик 2011, США
7.4
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Война богов: Бессмертные
19 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Бой с тенью 3: Последний раунд
20 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Запрещенный прием
21 Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.3
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Случайный доступ 3D
22 Случайный доступ 3D
приключения, боевик, фантастика 2011, США / Индия
7.3
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Ковбои против пришельцев
23 Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн 2011, США
7.2
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
24 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
фантастика, боевик 2011, США
7.0
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Нокаут
25 Нокаут
триллер, боевик 2011, США
6.8
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Конан-Варвар
26 Конан-Варвар
приключения, фэнтези, боевик 2011, США
6.8
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