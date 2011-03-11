«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Рецензия Киноафиши

«Битва за Лос-Анджелес» – фильм в своем роде этапный для кинофантастики: вторжение пришельцев здесь окончательно перестает восприниматься как нечто невиданное, неслыханное и небывалое, переходя в распоряжение военного ведомства и подотчетных ему жанров. Инопланетяне, долго инопланировавшие этот акт агрессии и наконец попытавшиеся осуществить блицкриг на своих инопланах (или как там они у них называются), действуют стопроцентно по образцу землян, уже которое тысячелетие совершенствующих друг на друге военное искусство. У пришельцев есть авиация, артиллерия, командные пункты, наступательная стратегия и даже экономическая цель, аккуратно вписывающаяся в их политику энергоэффективности, – водные ресурсы. Водички им нашей, видите ли, захотелось для своих внеземных удовольствий… И сам фильм называется просто и лаконично – Battle: Los Angeles, и снят он по образцу «Падения “Черного ястреба”», только действие разворачивается не в кишащих террористами сомалийских кварталах, а в оккупированных хвостатыми космическими гостями микрорайонах Лос-Анджелеса. Причем все расписано максимально подробно, с маниакальной страстью к созданию документальных военных репортажей: в котором часу морпехи выходят на 10-ю Западную автостраду, в котором часу ликвидируют огневую точку противника, над какой улицей взрывается спасательный вертолет… Кажется, лишь по соображениям политкорректности не видно среди инопланетян, по крайней мере на первый взгляд, политруков или муэдзинов. При этом пришельцы оказываются не по-звездному ушлыми и сообразительными: они нападают не только на Лос-Анджелес (то есть, в сущности, на Голливуд), но еще и на Париж и Рио-де-Жанейро. Так что, по большому счету, крестовый поход за ресурсами здесь счастливо совмещен со своеобразной курортно-романтической VIP-акцией. Инопланетянин ведь тоже не дурак: знает, куда вторгаться…

Конечно, сначала и для персонажей, и для зрителей высадка ограниченного космического контингента несет в себе некий бодрящий элемент новизны, хотя тяга американцев кинематографически уничтожать собственные мегаполисы самыми извращенными способами уже должна была бы всех приучить к будничности подобных спектаклей. Однако довольно быстро участники действа свыкаются с новой оперативной обстановкой, особенно после торжественного акта вскрытия подстреленного пришельца; инопланетянин мрачно пыхтит, урчит не по-нашему и недовольно повиливает хвостом: не нравится, видимо, процедура, – а морпехи и кстати подвернувшийся ветеринар энергично изучают его внутренний мир, пуская фонтанчики неопознанной жидкости из неопознанных инопланетных органов. В итоге выясняется, что, несмотря на его явную бессердечность, пришельца можно убить выстрелом или рукопашным ударом в область сердца; таким образом, противник окончательно превращается в аналог боевика, захватнически пересекшего границу и наносящего удары по живой силе и технике обороняющейся страны. Возможно, уроженец Йоханнесбурга Джонатан Либесман примерно так представляет себе талибов… Подобное объяснение напрашивается само собою, ибо совершенно невероятно, чтобы существа со столь сомнительной и уязвимой техникой сумели пересечь изрядную часть космоса и неожиданно вторгнуться в земную атмосферу, успешно замаскировавшись под метеориты. Любой мало-мальски смыслящий в межпланетных контактах пришелец может лишь посмеяться над грозным кличем морской пехоты США «Мы отобьем Лос-Анджелес!» (независимо от того, кому и чем герои Первой галактической собираются отбить Лос-Анджелес): вероятно, жители соседних регионов нашей Галактики смотрят новую картину Либесмана с таким же веселым воодушевлением, с каким архангелы Михаил и Гавриил периодически запускают на медленной перемотке свой любимый фильм «Легион». А «пришельцев» из Battle: Los Angeles, скорее всего, стоило бы поискать инспекторам МАГАТЭ на задворках иранских атомных станций…

Vlad Dracula