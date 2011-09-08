«Коломбиана»: Рецензия Киноафиши

Люк Бессон, уже на протяжении десяти лет бессменный сценарист и продюсер львиной доли французской киножвачки, поставленной на конвейер не хуже голливудского, его приятель и соавтор Роберт Марк Кеймен и режиссер Оливье Мегатон, один из постоянных работников бессоновской артели, перед созданием очередного шедевра явно посмотрели слишком много латиноамериканских сериалов. Ибо «Колумбиана» (по-русски – именно через «у», ведь речь идет о Колумбии) – это классическая бразильско-аргентинская мелодрама, простодушная, непосредственная, с мегатонными эмоциями напоказ, однако скрещенная в данном случае с «Тарзаном», временами переходящим в «Маугли», и с новомодным французским паркуром. Ну и, разумеется, с густой киллерской резней, невольно пародирующей бессоновского же «Леона» (собственно, «Колумбиана» родилась из неосуществленного сиквела «Леона») и продолжающей колумбийскую тему придуманного все тем же Бессоном второго «Перевозчика». Массированные акробатические номера периодически разбавляются танцами в шортиках и маечке (здесь бразильский кинематограф рискует уже превратиться в индийский), а также нарочитыми, в провинциальном вкусе нагнетаемыми рыданиями и – в обоих смыслах этого выражения – энергичными заламываниями рук. Неуязвимая колумбийская киллерица с легкостью необыкновенной жестко наказует десятки злодеев, расправляясь с ними при помощи собак, акул и даже зубных щеток, а в коротких лирических паузах между сеансами истребления предается трогательному и романтичному слезоточению, сильно при этом переигрывая. Впрочем, подавляющее большинство остальных участников действа переигрывают еще безбожнее, так что эпопея с самого начала превращается в своего рода кошачий концерт на тему мести, любви и внутрикланового уважения в латиноамериканских наркосиндикатах.

Любопытно, что в сцене штурма нью-орлеанской злодейской цитадели Мегатон воскресил не столько схему «Леона», сколько схему голливудских боевиков 80-х – первой половины 90-х, которую совсем недавно воспроизвел Сталлоне в «Неудержимых». Когда власти и спецслужбы бессильны или коррумпированы, на территорию очередного наркокартеля, подведомственного очередному полукарикатурному или вовсе карикатурному злодею, приходит очередной человек с базукой на плече и автоматом в каждой руке и решает все проблемы минут примерно за пятнадцать. А поскольку на дворе общество победившего феминизма, базуку и автоматы берет женщина: домашний очаг гораздо интереснее разжигать при помощи ракетного залпа, нежели старинными, прабабушкиными методами. Недаром главная героиня сызмальства хочет походить на Зену – королеву воинов. Время мамонтов и динозавров, последних героев старого боевика – Шварценеггера, Сталлоне и их собратьев по мускулатуре – безвозвратно прошло, несмотря на прощальные всплески ветеранской неудержимости. И даже их более молодую смену – Стэтема с Дизелем – теснят городские амазонки с «латинскими» корнями: Зои Салдана, Мишель Родригес… В конце концов, в глазах современного общества они – идеальные кандидатуры на роль тех, кто лучше всего справится с грязной мужской работой. Даже если их героини временами чересчур сильно смахивают на уроженок южноамериканского телесериала.

Vlad Dracula