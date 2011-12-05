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Миссия Невыполнима: Протокол Фантом Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
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Mission: Impossible - Ghost Protocol

Миссия Невыполнима: Протокол Фантом, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Итан Хант находится в плену у российских спецслужб по ложному обвинению во взрыве Кремля и попытке развязывания войны между Россией и США. Политики стремятся уладить конфликт и президент США инициирует “протокол Фантом”, то есть прекращает работу спецподразделения Ханта. Чтобы вернуть себе доброе имя и защитить отряд “Миссия невыполнима” от ликвидации, Итану и его напарникам придется действовать самостоятельно и без права на ошибку. 

  • Почти все трюки в фильме Том Круз выполнял самостоятельно. В частности, сцена, в которой Итан Хант взбирается на башню Бурдж-Халифа была снята без помощи дублера. Том Круз находился снаружи башни на высоте примерно 518 метров. 
  • Джереми Реннер признался, что работа с Томом Крузом стала осуществлением его мечты, поскольку он всегда боготворил Круза как актера. Реннер отметил, что Круз отличный актер, но еще более приятный человек. 
  • Высокотехнологичный автомобиль, на котором Итан Хант ездит ближе к концу фильма, — это концепт-кар “Vision Efficient Dynamics”, реально существующий прототип “BMW i8”, который был запущен в производство в конце 2013 года. 
  • Код “07362”, который Итан использует в телефоне-автомате, чтобы получить свою последнюю миссию, — это отсылка ко дню рождения Тома Круза (3 июля 1962 года). 

Специальный агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант и его коллеги несправедливо обвинены в причастности к взрыву Кремля. Президент инициирует «Протокол Фантом», в результате которого спецподразделение ликвидировано, и Итан остается без какой-либо поддержки. Он намерен очистить свое доброе имя и предотвратить новую атаку, но делать это ему придется вместе с командой коллег, истинных мотивов которых он до конца не знает.

7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 апреля 2012
Премьера онлайн 14 ноября 2021
Премьера в мире 5 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Брэд Берд
Брэд Берд
В ролях
Том Круз
Том Круз
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Пола Пэттон
Пола Пэттон
Владимир Машков
Владимир Машков
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Третья часть бесконечной истории про то, как даже самая невыполнимая миссия бывает – усилиями Тома Круза – все-таки выполнима, была, помнится, довольно густо заряжена гуманизмом и любовью к семейному очагу. Джеффри Абрамс, конечно, заставлял неуловимо-непотопляемого Итана Ханта бегать по стенам Ватикана и по-спайдерменски раскачиваться между шанхайских небоскребов, но в то же время регулярно не забывал навернуть сострадательную слезу на благодарный зрительский глаз. Брэд Бёрд,…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 16/12/2011 - 13:00:09

"3)затянутая сентиментальная концовка"

Свидание с женой слямзили из наших 17… Читать дальше…
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Что хотел показать автор фильма взрывом Кремля, я так и не понял. Американский дух в жилах, можно трактовать по-разному. К тому же, он может служить… Читать дальше…
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