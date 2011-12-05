Миссия Невыполнима: Протокол Фантом, 2011

Итан Хант находится в плену у российских спецслужб по ложному обвинению во взрыве Кремля и попытке развязывания войны между Россией и США. Политики стремятся уладить конфликт и президент США инициирует “протокол Фантом”, то есть прекращает работу спецподразделения Ханта. Чтобы вернуть себе доброе имя и защитить отряд “Миссия невыполнима” от ликвидации, Итану и его напарникам придется действовать самостоятельно и без права на ошибку.
Специальный агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант и его коллеги несправедливо обвинены в причастности к взрыву Кремля. Президент инициирует «Протокол Фантом», в результате которого спецподразделение ликвидировано, и Итан остается без какой-либо поддержки. Он намерен очистить свое доброе имя и предотвратить новую атаку, но делать это ему придется вместе с командой коллег, истинных мотивов которых он до конца не знает.
"3)затянутая сентиментальная концовка"
Свидание с женой слямзили из наших 17… Читать дальше…