«Зеленый Фонарь»: Рецензия Киноафиши

Главное достоинство «Зеленого Фонаря» – в том, что на него уже не нужно снимать пародию: он идеально автопародиен. Таким образом, это кино изготовлено сразу для двух видов целевой аудитории: для тех, кто готов смотреть нечто подобное на полном серьезе, и для тех, кто предпочитает посмеяться над авторами чего-то подобного, а не вместе с ними. Братья Уэйанс, братья Цукер и Фридберг с Зельцером могут расслабиться: здесь всю работу уже сделали за них.

Поначалу ничто не предвещает большой беды. Пилот-лихач весело, с перерывами на короткие драматические паузы, кувыркается в небе, гробя многомиллионные сверхзвуковые самолеты и вспоминая героического отца, героически погибшего во время героического полета в героическом 1993 году. В надлежащих местах сценарного текста он – в смысле уже героический сын – скандирует героические лозунги («Не бояться – это наша работа»), а также очаровательно флиртует с окрестными барышнями: «Это была первая ночь, когда мы летали вместе. – С тех пор ты летал со всеми, кто залезал в твой самолет». Однако вскоре сюжет делает резкий вираж. К герою прилетает зеленое кольцо, хватает его за шкирку и бросает физиономией в какую-то грязную лужу, рядом с которой лежит мускулистый инопланетянин. Инопланетянин на хорошем английском заявляет, что он хранитель данного сектора Вселенной и что наш герой должен взять себе зеленое кольцо и вставить его в зеленый фонарь, после чего отходит в мир иной – с чувством выполненного долга на хорошем инопланетном лице. Пилот-лихач, правда, несколько сомневается в адекватности происходящего и спрашивает дарителя зеленого кольца, не предложение ли это выйти замуж. Подобный ход был, безусловно, крайне заманчивым, однако при таком раскладе могли бы возникнуть некоторые проблемы с прокатным рейтингом, посему пришелец умирает, гордо проигнорировав циничное замечание. Дальше начинается подлинный праздник. Райан Рейнольдс, а это именно он, вставляет зеленое кольцо в зеленый фонарь и, декламируя какую-то несусветную чушь (в русском переводе звучащую примерно так: «Во тьме ночной, при свете дня / Злу не укрыться от меня. / Те, злые мысли в ком царят, / Страшитесь света фонаря»), облачается в зеленый гидравлический костюм и полумаску Мистера Икс. После чего, подзарядившись от зеленой общекосмической «центральной батареи», присоединяется к межгалактическому зоопарку, идущему на битву с неким Параллаксом, что по-русски означает… ну, в общем, вы поняли.

Вообще говоря, после «Зеленого Шершня» «Зеленый Фонарь» смотрится уж как-то совсем не выигрышно. Персонажи способны лишь на то, чтобы время от времени изрыгать убийственно пламенные лозунги («Я Зеленый Фонарь – я ничего не боюсь»), сохраняя при этом восковую бессмысленность большинства задействованных актерских лиц, особенно заметную у Рейнольдса с Лайвли. Мартин Кэмпбелл поленился даже включить элементарное воображение, удовольствовавшись главным научно-фантастическим принципом «В зеленом теле зеленый дух» и массовкой из фауны а-ля «Вавилон 5». Конечно, у английского lantern несколько другой семантический ореол, чем у русского «фонаря»: не скажешь ведь «lantern под глазом» или «ему всё до lantern’a» (тем более – до зеленого), однако многочисленная группа изготовителей свежего шедевра явно склонялась к побочным русским значениям вышеупомянутого продукта.

Vlad Dracula