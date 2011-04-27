«Тор»: Рецензия Киноафиши

Отличительная черта американского кинематографа, она же его родимое пятно и родовая травма, заключается в том, что со штатовских небес вечно сыплется какая-нибудь дрянь. То пупырчато-криволапые инопланетяне, то внеземные роботы, а то и вовсе клоуны-убийцы из космоса (несмотря на пугающую имбецильность одноименной картины, это самый многообещающий ход в данном направлении). Теперь завели новую моду: из параллельных измерений в наш лучший из возможных миров лезут фигуранты древних мифов, минуя все барьеры приличий, логики и здравого смысла. Точнее говоря, мода эта завелась уже довольно давно (вспомним, как молодой Шварценеггер в роли Геракла, свалившись сверху, геркулесил по Нью-Йорку образца 1969 года), но теперь она приобрела характер эпидемии. В саге о Перси Джексоне Олимп, вместе со всем его слегка африканизированным населением, уже размещается на Empire State Building. Отдельной строкой идет недавняя высадка архангела Михаила в роли Анки-пулеметчицы, учиненная спецэффектником Скоттом Стюартом, успешно претендующим на звание худшего режиссера всех времен и народов. Пришествие Тора-молотобойца собственной персоной – прямиком из чертогов Асгарда – уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, было бы неполиткорректным ущемлением прав скандинавских богов не пускать их на голливудские съемочные площадки в то время, когда греческие и библейские персонажи вовсю расхаживают по обетованной искусственной земле кинопавильонов. Собственно, с политкорректностью у создателей «Тора» полный порядок: североевропейский пантеон доукомплектован здесь афроскандинавами и даже самураями, дабы современного зрителя, созерцающего засилье в Асгарде белокурых мачо, не хватил рагнарёк (норвежско-исландский эквивалент имени пятиногой собачки из пелевинского «Generation П»). Непонятно, правда, почему среди скандинавских богов нет мексиканцев, инвалидов и лесбиянок, но, нужно надеяться, в дальнейшем этот досадный пробел будет устранен.

Вообще, новому детищу Кеннета Брана, утонченного британского интеллектуала, всю жизнь занимавшегося Шекспиром и ни с того ни с сего столь конфузно оскоромившегося, явственно не хватает авангардности. Натали Портман вполне могли бы вложить в руку, например, серп и поставить вместе с играющим титульную роль Крисом Хемсуортом, который все время помахивает молотом, в позу имени Веры Мухиной. Конечно, смертные встречают сына Одина не без некоторой веселости: давят автомобилем, ерошат электрошокером, травят фастфудом и водкой, влитой в пиво, внутримышечно потчуют транквилизаторами и т. п., – но в целом этот марвеловский аттракцион выглядит совсем уж по-детсадовски. Включая полную прямодушных нравоучений игру под названием «Меч в камне», с соответствующей заменой инструмента и многократным увеличением задействуемой мускульной силы. Авторам данного зрелища повезло только в одном – что его уже не увидят настоящие викинги, которые за глумление над священными преданиями неминуемо превратили бы горе-творцов в окрошку по-деревенски или еще что-нибудь в том же роде. Впрочем, возможно, где-нибудь поближе к концу времен подобная встреча все же произойдет, – и тогда я не завидую Кеннету Брана и тем, кто помогал ему в этом злокачественном и безбожном предприятии.

Vlad Dracula