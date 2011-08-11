«Ковбои против пришельцев»: Рецензия Киноафиши

Еще пару-тройку десятилетий назад такое название могла носить либо сатирическая пародия, либо кино самой низкой и уцененной категории, снятое каким-нибудь энтузиастом в стиле Эда Вуда примерно за три тысячи долларов. Ни один продюсер с мало-мальски приличной репутацией не взялся бы за финансирование подобной фабулы, а автор последней подвергся бы публичному осмеянию. В свое время, например, «Звездные войны», куда более традиционные и литературные по замыслу, были отвергнуты боссами больших студий с формулировкой «за крайнюю бредовость сюжета». Времена изменились. Теперь эпопею о битве ковбоев с пришельцами продюсируют Брайан Грейзер с Роном Хауэрдом и Стивен Спилберг, за камеру встает великий Мэтью Либатик, оператор Даррена Аронофски, а изображать означенное зрелище вербуется целый взвод первоклассных актеров: Дэниел Крейг, Харрисон Форд, Сэм Рокуэлл, Кит Кэррадайн, Клэнси Браун… Следующим шагом на этой скользкой дорожке станет разве что сага о том, как в ходе Пелопоннесской и Пунических войн греки и римляне, возглавляемые, естественно, Расселлом Кроу, сражались с марсианами.

Впрочем, у свежеиспеченного опуса Джона Фавро все-таки есть по крайней мере один прямой предшественник, хоть и никому почти не известный. Речь о снятой Марио Адзопарди в 1997 году новелле «Веление сердца» (Heart’s Desire) из телесериала «Внешние пределы» (The Outer Limits), в российском прокате больше известного под названием «За гранью возможного». Там гости из космоса, весьма похожие на тех, что фигурируют у Фавро, тоже прилетели на Землю во времена Дикого Запада: разведать, не представляет ли население здешней планеты потенциальной угрозы для их инопланетянского спокойствия. Поскольку ковбои 1997 года выделки готовы были поубивать друг друга даже перед лицом инопланетного вторжения, довольные пришельцы улетели с радостным осознанием того, что жители этой планеты гораздо раньше угробят друг друга, чем соберутся учинить нечто подобное с другими обитателями Вселенной. Несмотря на легкий аромат полного безумия, у Адзопарди в итоге получилось хорошее кино – за счет симпатичной идеи и компактности повествования.

Фавро, благословляемый Спилбергом и Грейзером, снял свой космовестерн на еще большем серьезе, вдобавок – типично спилберговский прием – с постоянными приливами неумеренной, безбожно переслащенной сентиментальности, которая, с шаблонным усердием и шаблонной же педантичностью, через равные промежутки времени разбавляется погонями, сражениями и шутками. При этом многочисленные авторы данного галактического шоу постарались запихнуть в картину всё по максимуму: тут и ковбои, и грабители дилижансов, и инопланетяне, и индейцы, и драма отцов и детей, и научные опыты, и религиозные верования («Демоны вылезают наружу!»), и магический внеземной свет а-ля «Скайлайн», и даже натуральное воскресение из огня. Верхом художественной фантазии, однако, становится уверение в том, что залетные полугуманоиды с лягушачьими головами и вылазящими прямо из груди загребущими дополнительными руками прилетели на Землю в целях добычи… золота. Капитализм, видимо, настолько разъел сознание сценаристов, что у них даже обитатели соседних созвездий и туманностей вынуждены регулярно пополнять свои золотовалютные резервы. С другой стороны, кто-то из авторов Cowboys & Aliens (а среди них есть и отъявленные интеллектуалы вроде Марка Фергюса и Хоука Остби: судя по тому, что эти двое вложили, например, в «Первый снег», нижеследующее – именно их заслуга) очень хорошо подкован в богословских материях. Если сложить воедино все речи пастора в исполнении Клэнси Брауна («Ты ведь не думал, что Бог будет всё делать за тебя? Ты должен заслужить Его присутствие. Потом ты должен узнать Его и, наконец, научиться соответствовать Ему»; «Богу не важно, кем ты был, а важно, кто ты сейчас» и т. д.), то мы получим очень грамотное и умное воспроизведение ряда принципиальных моментов христианского богословия, изложенных еще в святоотеческих текстах. На фоне Харрисона Форда, вгоняющего острые и разрывные предметы в сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные органы инопланетян, это смотрится особенно свежо и запредельно.

Vlad Dracula