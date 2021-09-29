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Тайна личности Человека-паука раскрыта. От этого начинают страдать самые близкие люди в реальной жизни Питера Паркера. Не в силах самостоятельно решить эту проблему и смириться с происходящей несправедливостью, «дружелюбный сосед» обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Ответ рождается сам собой — заклинание забвения. Вот только герой не до конца осознает свои желания, и его нерешительность становится проблемой. Все выходит из-под контроля, и теперь в привычный мир…