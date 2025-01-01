Меню
Награды и номинации фильма Человек-паук: Нет пути домой 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Oscars Cheer Moment
Номинант
 Oscars Fan Favorite
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший фильм
Победитель
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
Лучший злодей
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Лучший герой
Номинант
 Best Team
Номинант
