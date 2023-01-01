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Человек-паук: Нет пути домой Человек-паук: Нет пути домой
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Нет пути домой Человек-паук: Нет пути домой, 2021: актеры и роли
Spider-Man: No Way Home Человек-паук: Нет пути домой 2021 / США
8.6 Оцените
828 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Человек-паук: Нет пути домой, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уоттс Джон Уоттс Jon Watts
В ролях
Том Холланд Том Холланд Tom Holland Зендея Зендея Zendaya Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Джейкоб Баталон Джейкоб Баталон Jacob Batalon
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