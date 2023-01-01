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Отряд самоубийц Отряд самоубийц
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Suicide Squad Отряд самоубийц 2016 / США
6.9 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Отряд самоубийц

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший грим
Победитель
Золотая малина 2017 Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший злодей
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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