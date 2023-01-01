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Отряд самоубийц
Награды и номинации фильма Отряд самоубийц
Suicide Squad
Отряд самоубийц
2016 / США
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6.9
Оцените
130
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Отряд самоубийц
Вся информация о фильме
Оскар 2017
Лучший грим
Победитель
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший злодей
Номинант
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