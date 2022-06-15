Кара Джоселин Делевинь – британская модель и актриса родом из Лондона, родилась 12 августа 1992 года. Семья Кары – более чем обеспеченная и принадлежит к светскому обществу, поэтому девочка с детства была окружена знаменитыми людьми. Свою карьеру девушка начала с подиума. В возрасте 17 лет британка дебютировала в качестве модели на показе Clements Ribeiro, а уже через пару месяцев ее пригласили сотрудничать с брендом Burberry. Позже Кара станет лицом их косметической линии.

Модельная карьера юной Делевинь была очень успешной. Девушка много работала, выступала на различных показах и активно сотрудничала с мировыми брендами. Но ограничиваться этой деятельностью Кара не стала. В 2012 году она снялась в своем первом фильме, позже интерес к кинематографу вылился в еще несколько успешных ролей. Так, одной из самых популярных ее картин стал фильм «Отряд самоубийц», после которого Кара в течение четырех лет отдавалась съемкам в различных лентах.

Семья всегда поддерживала Кару во всех ее начинаниях. Возможно, именно поэтому юная модель не хотела топтаться на месте и все время пробовала себя в новых сферах. В свободное время Кара любит играть на гитаре, и в 2013 году ей удалось использовать свое хобби для создания совместного трека с Уиллом Хердом. Спустя пару лет ее сольная песня стала саундтреком к фильму «Валериан и город тысячи планет», где актриса сыграла главную роль.

В 25 лет она дебютировала как писательница, выпустив книгу о модельном бизнесе, которая затем стала бестселлером. Помимо этого, Кара выступила в роли дизайнера и совместно с брендом Mulberry представила эксклюзивную коллекцию сумок.

Таланты юной Делевинь – не единственное, что привлекает внимание к ее жизни. Свою эксцентричность Кара всегда выражала через смелые стилевые сочетания в одежде, а в 2014 году девушка подтвердила догадки поклонников и признавалась в бисексуальности.

Свой успех Кара объясняет характером: еще с юных лет она знала, что станет знаменитой, и настойчиво шла к своей цели.