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Кара Делевинь

Cara Delevingne
Кара Делевинь
Кара Делевинь Cara Delevingne
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Дата рождения
12 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Личные связи
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Состояли в отношениях
Биография Кары Делевинь

Кара Джоселин Делевинь – британская модель и актриса родом из Лондона, родилась 12 августа 1992 года. Семья Кары – более чем обеспеченная и принадлежит к светскому обществу, поэтому девочка с детства была окружена знаменитыми людьми. Свою карьеру девушка начала с подиума. В возрасте 17 лет британка дебютировала в качестве модели на показе Clements Ribeiro, а уже через пару месяцев ее пригласили сотрудничать с брендом Burberry. Позже Кара станет лицом их косметической линии.

Модельная карьера юной Делевинь была очень успешной. Девушка много работала, выступала на различных показах и активно сотрудничала с мировыми брендами. Но ограничиваться этой деятельностью Кара не стала. В 2012 году она снялась в своем первом фильме, позже интерес к кинематографу вылился в еще несколько успешных ролей. Так, одной из самых популярных ее картин стал фильм «Отряд самоубийц», после которого Кара в течение четырех лет отдавалась съемкам в различных лентах.

Семья всегда поддерживала Кару во всех ее начинаниях. Возможно, именно поэтому юная модель не хотела топтаться на месте и все время пробовала себя в новых сферах. В свободное время Кара любит играть на гитаре, и в 2013 году ей удалось использовать свое хобби для создания совместного трека с Уиллом Хердом. Спустя пару лет ее сольная песня стала саундтреком к фильму «Валериан и город тысячи планет», где актриса сыграла главную роль.

В 25 лет она дебютировала как писательница, выпустив книгу о модельном бизнесе, которая затем стала бестселлером. Помимо этого, Кара выступила в роли дизайнера и совместно с брендом Mulberry представила эксклюзивную коллекцию сумок.

Таланты юной Делевинь – не единственное, что привлекает внимание к ее жизни. Свою эксцентричность Кара всегда выражала через смелые стилевые сочетания в одежде, а в 2014 году девушка подтвердила догадки поклонников и признавалась в бисексуальности.

Свой успех Кара объясняет характером: еще с юных лет она знала, что станет знаменитой, и настойчиво шла к своей цели.

Интересные факты о Каре Делевинь
  • Кара Делевинь имеет родственные связи с королевской семьей. Своей «голубой кровью» девушка очень гордится и пытается делать все возможное, чтобы поддерживать соответствующий статус.
  • С детства Кара любит заниматься спортом, но если в юном возрасте она предпочитала танцы, то сегодня ее любимое времяпрепровождение – игра в гольф или крикет. 
  • В 2013 году Кара установила рекорд в модельном бизнесе: она вышла на подиум на 39 показах весенне-летнего сезона. За это девушке вручили награду «Модель года».
  • Ее увлечение музыкой не заканчивается на вокале. Кара коллекционирует музыкальные инструменты, сегодня в ее доме собрано не меньше десяти редких гитар.
  • Кара обожает татуировки. Сейчас на ее теле красуется уже десять изображений.
Фильмография Кары Делевинь
Друзья: Воссоединение
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама 2021, США
9.0
Жизнь за год
Жизнь за год
драма, мелодрама 2020, США
5.0
Её запах
Её запах
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Лондонские поля
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив 2017, США
5.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.0
Просто потрясающе
Просто потрясающе
комедия 2016, США / Великобритания
5.0
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Фотографии Кары Делевинь Все фотографии
Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь
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