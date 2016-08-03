Отряд самоубийц
Группа самых известных злодеев получают шанс на искупление от правительства.
Они отправляются на миссию, сознавая, что это задание может стать для них последним. В их жизни остается мало шансов на выживание, однако они все равно решают принять это вызов. Каждый член отряда обладает своими навыками и уникальными способностями, и вместе они должны сработаться, чтобы выполнить свою миссию и, возможно, изменить свою репутацию. Но по пути они сталкиваются с невероятными испытаниями, а также проходят через личные изменения и пробуждения чувств, которые заставляют их в итоге взвешивать свои прежние поступки и принимать решения, которые могут изменить их жизни.
хнык хнык
фильм понравился - оригинально! с "боссом", думаю, немного перемудрили, но в целом нормально... из актёров никого выделить не могу, может потому что одеяло никто не тянул на себя.
в целом, фильм, когда не надо ни о чём думать и думаю, посмотрю, если выйдет продолжение(у каждого должно быть пара таких фильмов)
