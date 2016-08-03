Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Отряд самоубийц - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Отряд самоубийц. Дублированный трейлер 2

Отряд самоубийц. Дублированный трейлер 2

🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 апреля 2016
Отряд самоубийц – Группа самых известных злодеев получают шанс на искупление от правительства. Они отправляются на миссию, сознавая, что это задание может стать для них последним. В их жизни остается мало шансов на выживание, однако они все равно решают принять это вызов. Каждый член отряда обладает своими навыками и уникальными способностями, и вместе они должны сработаться, чтобы выполнить свою миссию и, возможно, изменить свою репутацию. Но по пути они сталкиваются с невероятными испытаниями, а также проходят через личные изменения и пробуждения чувств, которые заставляют их в итоге взвешивать свои прежние поступки и принимать решения, которые могут изменить их жизни.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Таня Шаталова 3 августа 2016, 21:51
печально что нельзя 12 лет туда
хнык хнык
3 августа 2016, 21:51 Ответить
Катерина Плеханова 4 августа 2016, 09:25
Фильм отличный, новые супергерои спасли мир, осталась под впечатлением.оценка 9.5.
4 августа 2016, 09:25 Ответить
SKY 6 августа 2016, 17:39
Фильм безсюжетный но с юморком) видно, что начало новой серии фильмов)
6 августа 2016, 17:39 Ответить
Ольга Кот 11 августа 2016, 00:01
Оценка
фильм шикарный, много смешных моментов. но больше всех меня впечатлил пудинг и харли квин, хотелось бы чтобы про них сняли отдельный фильм. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!
11 августа 2016, 00:01 Ответить
Оля Панова 13 августа 2016, 16:56
Интересно, мне 15, а фильм с 16, я пролете?
13 августа 2016, 16:56 Ответить
Виталий Шурыгин 15 августа 2016, 16:33
Оля ты в вертолёте ахахах)
15 августа 2016, 16:33 Ответить
Саша Шустров 16 августа 2016, 21:13
Оценка
ужасный тупой фильм , для детей от 5 лет , я разочарован(
16 августа 2016, 21:13 Ответить
Мишка Ефремов 1 сентября 2016, 09:23
Оценка
давно не уходил с половины фильма, тупость и бессмыслеца. Смит примкнул к продажным актерам в бессюжетных фильмах.
1 сентября 2016, 09:23 Ответить
Андрей 15 декабря 2016, 17:42
Оценка
долго не мог посмотреть фильм... от друзей и знакомых было очень много хвалебных отзывов.
фильм понравился - оригинально! с "боссом", думаю, немного перемудрили, но в целом нормально... из актёров никого выделить не могу, может потому что одеяло никто не тянул на себя.
в целом, фильм, когда не надо ни о чём думать и думаю, посмотрю, если выйдет продолжение(у каждого должно быть пара таких фильмов)
15 декабря 2016, 17:42 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика, 2016, США
Алиса в Стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в Стране чудес  трейлер 2
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Сводишь с ума - трейлер 01:56
Сводишь с ума  трейлер
Грабитель с крыши - дублированный трейлер 02:30
Грабитель с крыши  дублированный трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше