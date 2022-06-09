Джай Стефан Кортни – австралийский актер – родился 15 марта 1986 года в Новом Южном Уэльсе. Его родители – Крис и Карен Кортни не имели отношения к шоу-бизнесу, а работали на гос службе. Крис служил в электроэнергетической компании, а Карен работала учительницей младших классов в начальной школе «Галстон», куда ходил и Джай, и его старшая сестра.

В юношестве Кортни очень любил спорт, одно время он даже думал, что сможет связать свою жизнь с профессиональным футболом или басктболом, но получив диплом о среднем образовании, решил попробовать себя в актерской профессии. Ради изучения азов мастерства Джай поступил Западную австралийскую академию театрального искусства, а закончив ее, сразу же получил работу на местном телевидении.

Джай Кортни – Фильмы

Впервые в кино Джай снялся лишь в 2005 году в короткометражке «Старшеклассники». После этого у него были роли в сериалах «Все святые», «В гости к Рафтерсам» и «Спартак: Кровь и песок», где он сыграл Варрона, гладиатора дома Батиата. Именно после этой роли Кортни стали поступать интересные и более крупные предложения о съемках. Следующим проектом стал «Джек Ричер» с Томом Крузом в главной роли, а затем – «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

Джай Кортни – Дивергент

В 2014 году на экраны вышел первый фильм из трилогии, основанной на книгах Вероники Рот, – «Дивергент». Главные роли в нем сыграли Шейлин Вудли, Энсел Эльгорт и Тео Джеймс, а Кортни досталась роль Эрика – грозного наставника фракции Бесстрашия. Для роли в картине ему нарисовали татуировки и закрепили фальшивый пирсинг, в реальной жизни Джай не является приверженцем подобного стиля. К своей роли Кортни вернулся в 2015 в картине «Дивергент, глава 2: Инсургент».

Джай Кортни – Терминатор

В том же, 2015 году на экраны вышел фильм «Терминатор: Генезис», который не был тепло встречен критиками и зрителями. Несмотря на возвращение Арнольда Шварценеггера к франшизе, фильму не удалось заслужить побить рекорды предыдущих частей. В 2016 он, к удивлению многих, получил номинацию на премию «Сатурн» как «лучший научно-фантастический фильм». В итоге картине не смогла полностью окупиться в прокате, и проект был объявлен провальным.

Джай Кортни – Отряд самоубийц

В 2016 году DCEU выпустили фильм «Отряд-самоубийц», который стал ответом блокбастерам от Marvel с положительными героями. Сюжет картины рассказывает о группе опасных преступников Готэма, которых собирают вместе ради правительственного задания. В фильме снялись Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Кара Делевинь, Джай Кортни и многие другие. Джай сыграл Капитана Бумеранга – комичного персонажа, который злоупотребляет алкоголем и не расстается с плюшевым единорогом. Несмотря на критику, фильм собрал неплохую кассу и даже получил «Оскар» за лучший грим.

Джай Кортни – Личная жизнь

Кортни постоянно приписывают роман с коллегами по съемкам. Во время «Дивергента» ходили слухи о его романе с Шейлин Вудли, а после съемок «Терминатора» таблоиды сообщали об отношениях с Эмилией Кларк. В прошлом актер 10 лет встречался с Джеммой Пранитой, но в 2013 они расстались. С 2016 он встречается с австралийской моделью и собственным Pr-агентом Мекки Дент.