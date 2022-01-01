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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Отряд самоубийц
Отряд самоубийц, 2016: актеры и роли
Suicide Squad
Отряд самоубийц
2016 / США
Трейлер
7.9
Оцените
122
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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Отряд самоубийц, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Эйр
David Ayer
В ролях
Скотт Иствуд
Scott Eastwood
Марго Робби
Margot Robbie
Уилл Смит
Will Smith
Кара Делевинь
Cara Delevingne
Джаред Лето
Jared Leto
Джай Кортни
Jai Courtney
Айк Баринхолц
Ike Barinholtz
Юэль Киннаман
Joel Kinnaman
Виола Дэвис
Viola Davis
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