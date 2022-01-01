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Отряд самоубийц Отряд самоубийц
Киноафиша Фильмы Отряд самоубийц Отряд самоубийц, 2016: актеры и роли
Suicide Squad Отряд самоубийц 2016 / США
7.9 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отряд самоубийц, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Эйр Дэвид Эйр David Ayer
В ролях
Скотт Иствуд Скотт Иствуд Scott Eastwood Марго Робби Марго Робби Margot Robbie Уилл Смит Уилл Смит Will Smith Кара Делевинь Кара Делевинь Cara Delevingne Джаред Лето Джаред Лето Jared Leto Джай Кортни Джай Кортни Jai Courtney Айк Баринхолц Айк Баринхолц Ike Barinholtz Юэль Киннаман Юэль Киннаман Joel Kinnaman Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis
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