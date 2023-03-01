От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино
Стереотипные глупышки, роковые женщины и психопатки — рассказываем, каких белокурых героинь на экране воплотили Мэрилин Монро, Шэрон Стоун и другие.
Душечка («В джазе только девушки»)
Конечно, ни один список легендарных блондинок не может обойтись без секс-символа 1950-х Мэрилин Монро, благодаря которой в массовой культуре и возник традиционный образ белокурой красавицы. Любой фильм с Монро — то еще испытание для мужских сердец, но по-настоящему культовым стал ее образ из криминальной комедии «В джазе только девушки». Ее Душечка — воплощенная сексуальность: в меру наивна, в меру расчетлива, в меру безрассудна, в меру порочна (припрятанная бутылочка алкоголя всегда с собой!). Культовой стала не только сама героиня, но и ее наряды. Знаменитое приталенное платье телесного цвета, щедро расшитое пайетками, создало эффект «голого» платья, что для времени выхода фильма было чрезвычайно смелым и рискованным шагом. Впрочем, риск окупился с лихвой: платье и сейчас возглавляет рейтинги легендарных нарядов из кино.
Жульет («И бог создал женщину»)
В отличие от героинь Мэрилин Монро, привлекающих своей наивностью и инфантильностью, Бриджит Бардо воплотила на экране другой тип женской сексуальности. Ее героиня — чувственная красавица Жульет, страдающая от нападок горожан, которые завидуют ее внешности и распускают слухи о ее порочности. При этом назвать Жульет игрушкой в чужих руках язык не повернется — она сама предстает игривой соблазнительницей, не лишенной ума и хитрости. А еще героиня Бардо необузданна, словно дикий зверь: они ничуть не стыдится своих желаний и не боится злых языков. Небрежно растрепанные волосы и простые, но эффектные наряды дополнили образ главного секс-символа в европейском кино.
Сильвия («Сладкая жизнь»)
Роскошная, раскованная и взбалмошная — именно эти эпитеты приходят в голову при слове «дива». И именно такой предстала Анита Экберг в культовом фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Ее героиня — капризная американская актриса Сильвия, которая проводит вечер с главным героем, журналистом Марчелло Рубини, гуляя по римским улочкам и танцуя на вечеринках. Сцена купания Сильвии в фонтане — одна из самых узнаваемых в мировом кинематографе, а эта роль мгновенно возвела Экберг в статус секс-символа итальянского кино 1960-х.
Кэтрин Трамелл («Основной инстинкт»)
Культовый эротический триллер Пола Верховена давно стал настоящей жемчужиной кинематографа, а знаменитая сцена допроса Кэтрин с закидыванием ноги на ногу до сих пор будоражит зрителей. Писательница Кэтрин в исполнении Шэрон Стоун — квинтэссенция femme fatale. Сексапильная, хитрая и расчетливая, она легко манипулирует окружающими людьми ради достижения своих целей. Любое соприкосновение с ней сродни балансированию на лезвии ножа, ведь никогда не знаешь, получится ли уйти от нее живым. Зато самой Кэтрин всегда удается ускользнуть и остаться безнаказанной.
Эль Вудс («Блондинка в законе»)
Стереотипы о глупых блондинках успели набить оскомину еще в начале нулевых, и культовая комедия Роберта Лукетича остроумно обыгрывает традиционную историю о гламурной дурочке. Героиня Риз Уизерспун Эль Вудс — типичная блондинка, которую интересуют только шмотки (естественно, розового цвета!) и тусовки. В комплекте обязательно прилагается маленькая собачка, которую удобно таскать в сумочке, и звание главной красотки колледжа. Вот только когда бойфренд Эль решает поступить Гарвард и променять эффектную красотку на интеллектуалку, девушка берет дело в свои руки и решает доказать, что ум и красота — понятия не только не взаимоисключающие, но и вполне себе мирно соседствующие друг с другом. И это у нее блистательно получилось! Эль Вудс доказала, что «красивая» не значит «пустая» и не стоит ломать себя и свои вкусы в угоду чужому мнению.
Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс»)
Кто сказал, что культовая блондинка — это обязательно сексапильная красотка в мини? В один год с «Блондинкой в законе» на экраны вышел другой легендарный фильм, ломающий представления о блондинках в кино и классических ромкомах. Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс — обаятельная простушка, которая пытается избавиться от лишнего веса и завязать с вредными привычками. Ей слегка за тридцать, и ей катастрофически не везет с мужчинами. Но очень скоро за ней начнут ухлестывать сразу двое: красавчик Хью Грант и (что уж греха таить, не меньший красавчик, но еще и скромняга-интеллектуал) Колин Ферт.
Галадриэль («Властелин колец»)
Эльфийка Галадриэль представляет собой другой тип блондинки, сложившийся в массовой культуре. Галадриэль — могущественная и мудрая владычица Лориэна, которая в любой ситуации сохраняет самообладание и чувство собственного достоинства. В исполнении Кейт Бланшетт, как нельзя лучше подходящей на эту роль, Галадриэль стала ярким персонажем вселенной «Властелина колец», несмотря на то что в экранизации героине уделили существенно меньше времени, чем в книгах. Аристократизм, утонченность и благородство — вот отличительные черты эльфийки, благодаря которым мы так ее любим.
Реджина Джордж («Дрянные девчонки»)
Нулевые — время небывалого расцвета молодежных комедий, действие которых происходит в школе или колледже. И естественно, ни одно учебное заведение не может обойтись без фигуры главной стервы и законодательницы мод. С одной стороны, Реджина Джордж в исполнении Рэйчел МакАдамс — типичная гламурная блондинка, которая вечно сидит на диетах, встречается с самым горячим парнем школы, носит розовое и мечтает стать королевой выпускного бала. С другой стороны, дурой ее точно не назовешь. Реджина — умелый манипулятор, который знает, когда стоит показать когти, а когда — пустить слезу. А ее самообладанию и чувству собственного достоинства можно только позавидовать! В результате мы получили культового персонажа, который, в отличие от шаблонных стерв из большинства комедий того периода, предстает гораздо более жизнеподобным и человечным.
Эми Данн («Исчезнувшая»)
Еще больше разрушает стереотипы о блондинках (да и о женщинах вообще) Дэвид Финчер в своем уже успевшем стать культовом триллере «Исчезнувшая». На первый взгляд героиня Розамунд Пайк Эми Данн кажется типичной жертвой домашнего насилия: муж-тиран в открытую изменяет ей, а вскоре беднягу и вовсе похищают при невыясненным обстоятельствах. Однако со второй половины фильма мы узнаем, что Эми — самая настоящая психопатка, которая всю жизнь умело играла роль «классной девчонки»: сексуальной, уступчивой, понимающей. Но вот навязанная роль осточертела девушке, и Эми решила подстроить свое похищение, напоследок устроив нерадивому муженьку веселую жизнь. Эми Данн — воплощение самой настоящей одержимости, которая не остановится ни перед чем в достижении своих коварных целей.
Харли Квинн («Отряд самоубийц»)
Сумасшедшая подружка Джокера в исполнении Марго Робби стала самым ярким и запоминающимся персонажем франшизы, а костюм Харли Квинн стал едва ли не самым популярным на Хеллоуин. Разноцветные хвостики, короткие шорты и неизменная бита в руках — этот образ безжалостной психопатки быстро успел стать культовым. Несмотря на то что сам «Отряд самоубийц» не слишком-то понравился зрителям, игра Робби была оценена по достоинству, а Харли Квинн в ее исполнении стала настолько ярким и самобытным персонажем, что скоро получила собственный фильм «Хищные птицы», где ее история развивается уже независимо от Джокера.
Таня Маккойд («Белый лотос»)
Дженнифер Кулидж, известная большинству зрителей как мама Стифлера, благодаря драмеди «Белый лотос» переживает второй виток своей карьеры. Ее героиня — избалованная миллионерша, которая отдыхает на фешенебельном курорте, где происходят странные вещи, — поначалу должна была быть персонажем второго плана. Но Кулидж удалось создать такой убедительный образ яркой и капризной, но в то же время неуверенной в себе и глубоко травмированной женщины, что Таня Маккойд стала едва ли не самым любимым персонажем сериала.