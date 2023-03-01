От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино

Душечка (« В джазе только девушки »)

Конечно, ни один список легендарных блондинок не может обойтись без секс-символа 1950-х Мэрилин Монро , благодаря которой в массовой культуре и возник традиционный образ белокурой красавицы. Любой фильм с Монро — то еще испытание для мужских сердец, но по-настоящему культовым стал ее образ из криминальной комедии «В джазе только девушки». Ее Душечка — воплощенная сексуальность: в меру наивна, в меру расчетлива, в меру безрассудна, в меру порочна (припрятанная бутылочка алкоголя всегда с собой!). Культовой стала не только сама героиня, но и ее наряды. Знаменитое приталенное платье телесного цвета, щедро расшитое пайетками, создало эффект «голого» платья, что для времени выхода фильма было чрезвычайно смелым и рискованным шагом. Впрочем, риск окупился с лихвой: платье и сейчас возглавляет рейтинги легендарных нарядов из кино.

В джазе только девушки

Жульет (« И бог создал женщину »)

В отличие от героинь Мэрилин Монро, привлекающих своей наивностью и инфантильностью, Бриджит Бардо воплотила на экране другой тип женской сексуальности. Ее героиня — чувственная красавица Жульет, страдающая от нападок горожан, которые завидуют ее внешности и распускают слухи о ее порочности. При этом назвать Жульет игрушкой в чужих руках язык не повернется — она сама предстает игривой соблазнительницей, не лишенной ума и хитрости. А еще героиня Бардо необузданна, словно дикий зверь: они ничуть не стыдится своих желаний и не боится злых языков. Небрежно растрепанные волосы и простые, но эффектные наряды дополнили образ главного секс-символа в европейском кино.

И Бог создал женщину

Сильвия (« Сладкая жизнь »)

Роскошная, раскованная и взбалмошная — именно эти эпитеты приходят в голову при слове «дива». И именно такой предстала Анита Экберг в культовом фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Ее героиня — капризная американская актриса Сильвия, которая проводит вечер с главным героем, журналистом Марчелло Рубини, гуляя по римским улочкам и танцуя на вечеринках. Сцена купания Сильвии в фонтане — одна из самых узнаваемых в мировом кинематографе, а эта роль мгновенно возвела Экберг в статус секс-символа итальянского кино 1960-х.

Сладкая жизнь

Кэтрин Трамелл (« Основной инстинкт »)

Культовый эротический триллер Пола Верховена давно стал настоящей жемчужиной кинематографа, а знаменитая сцена допроса Кэтрин с закидыванием ноги на ногу до сих пор будоражит зрителей. Писательница Кэтрин в исполнении Шэрон Стоун — квинтэссенция femme fatale. Сексапильная, хитрая и расчетливая, она легко манипулирует окружающими людьми ради достижения своих целей. Любое соприкосновение с ней сродни балансированию на лезвии ножа, ведь никогда не знаешь, получится ли уйти от нее живым. Зато самой Кэтрин всегда удается ускользнуть и остаться безнаказанной.

Основной инстинкт

Эль Вудс (« Блондинка в законе »)

Стереотипы о глупых блондинках успели набить оскомину еще в начале нулевых, и культовая комедия Роберта Лукетича остроумно обыгрывает традиционную историю о гламурной дурочке. Героиня Риз Уизерспун Эль Вудс — типичная блондинка, которую интересуют только шмотки (естественно, розового цвета!) и тусовки. В комплекте обязательно прилагается маленькая собачка, которую удобно таскать в сумочке, и звание главной красотки колледжа. Вот только когда бойфренд Эль решает поступить Гарвард и променять эффектную красотку на интеллектуалку, девушка берет дело в свои руки и решает доказать, что ум и красота — понятия не только не взаимоисключающие, но и вполне себе мирно соседствующие друг с другом. И это у нее блистательно получилось! Эль Вудс доказала, что «красивая» не значит «пустая» и не стоит ломать себя и свои вкусы в угоду чужому мнению.

Блондинка в законе

Бриджит Джонс (« Дневник Бриджит Джонс »)

Кто сказал, что культовая блондинка — это обязательно сексапильная красотка в мини? В один год с «Блондинкой в законе» на экраны вышел другой легендарный фильм, ломающий представления о блондинках в кино и классических ромкомах. Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс — обаятельная простушка, которая пытается избавиться от лишнего веса и завязать с вредными привычками. Ей слегка за тридцать, и ей катастрофически не везет с мужчинами. Но очень скоро за ней начнут ухлестывать сразу двое: красавчик Хью Грант и (что уж греха таить, не меньший красавчик, но еще и скромняга-интеллектуал) Колин Ферт .

Бриджит Джонс

Галадриэль (« Властелин колец »)

Эльфийка Галадриэль представляет собой другой тип блондинки, сложившийся в массовой культуре. Галадриэль — могущественная и мудрая владычица Лориэна, которая в любой ситуации сохраняет самообладание и чувство собственного достоинства. В исполнении Кейт Бланшетт , как нельзя лучше подходящей на эту роль, Галадриэль стала ярким персонажем вселенной «Властелина колец», несмотря на то что в экранизации героине уделили существенно меньше времени, чем в книгах. Аристократизм, утонченность и благородство — вот отличительные черты эльфийки, благодаря которым мы так ее любим.

Властелин колец: Две крепости

Реджина Джордж (« Дрянные девчонки »)

Нулевые — время небывалого расцвета молодежных комедий, действие которых происходит в школе или колледже. И естественно, ни одно учебное заведение не может обойтись без фигуры главной стервы и законодательницы мод. С одной стороны, Реджина Джордж в исполнении Рэйчел МакАдамс — типичная гламурная блондинка, которая вечно сидит на диетах, встречается с самым горячим парнем школы, носит розовое и мечтает стать королевой выпускного бала. С другой стороны, дурой ее точно не назовешь. Реджина — умелый манипулятор, который знает, когда стоит показать когти, а когда — пустить слезу. А ее самообладанию и чувству собственного достоинства можно только позавидовать! В результате мы получили культового персонажа, который, в отличие от шаблонных стерв из большинства комедий того периода, предстает гораздо более жизнеподобным и человечным.

Дрянные девчонки

Эми Данн (« Исчезнувшая »)

Еще больше разрушает стереотипы о блондинках (да и о женщинах вообще) Дэвид Финчер в своем уже успевшем стать культовом триллере «Исчезнувшая». На первый взгляд героиня Розамунд Пайк Эми Данн кажется типичной жертвой домашнего насилия: муж-тиран в открытую изменяет ей, а вскоре беднягу и вовсе похищают при невыясненным обстоятельствах. Однако со второй половины фильма мы узнаем, что Эми — самая настоящая психопатка, которая всю жизнь умело играла роль «классной девчонки»: сексуальной, уступчивой, понимающей. Но вот навязанная роль осточертела девушке, и Эми решила подстроить свое похищение, напоследок устроив нерадивому муженьку веселую жизнь. Эми Данн — воплощение самой настоящей одержимости, которая не остановится ни перед чем в достижении своих коварных целей.

Исчезнувшая

Харли Квинн (« Отряд самоубийц »)

Сумасшедшая подружка Джокера в исполнении Марго Робби стала самым ярким и запоминающимся персонажем франшизы, а костюм Харли Квинн стал едва ли не самым популярным на Хеллоуин. Разноцветные хвостики, короткие шорты и неизменная бита в руках — этот образ безжалостной психопатки быстро успел стать культовым. Несмотря на то что сам «Отряд самоубийц» не слишком-то понравился зрителям, игра Робби была оценена по достоинству, а Харли Квинн в ее исполнении стала настолько ярким и самобытным персонажем, что скоро получила собственный фильм « Хищные птицы », где ее история развивается уже независимо от Джокера.

Отряд самоубийц

Таня Маккойд (« Белый лотос »)

Дженнифер Кулидж , известная большинству зрителей как мама Стифлера, благодаря драмеди «Белый лотос» переживает второй виток своей карьеры. Ее героиня — избалованная миллионерша, которая отдыхает на фешенебельном курорте, где происходят странные вещи, — поначалу должна была быть персонажем второго плана. Но Кулидж удалось создать такой убедительный образ яркой и капризной, но в то же время неуверенной в себе и глубоко травмированной женщины, что Таня Маккойд стала едва ли не самым любимым персонажем сериала.