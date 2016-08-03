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История вымышленной вселенной DC в этом году пополнилась ещё одним фильмом. После картин «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), режиссёром которых выступил Зак Снайдер, на экраны выходит работа режиссёра Дэвида Эйра – «Отряд самоубийц» («Suicide Squad»). Кстати, эта картина третья из двенадцати ожидаемых экранизаций этого мира. Кадр из фильма «Отряд самоубийц» Не будем…