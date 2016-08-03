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Отряд самоубийц Отряд самоубийц
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Suicide Squad Отряд самоубийц 2016 / США
7.9 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Отряд самоубийц»

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Наша рецензия

История вымышленной вселенной DC в этом году пополнилась ещё одним фильмом. После картин «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), режиссёром которых выступил Зак Снайдер, на экраны выходит работа режиссёра Дэвида Эйра – «Отряд самоубийц» («Suicide Squad»). Кстати, эта картина третья из двенадцати ожидаемых экранизаций этого мира. Кадр из фильма «Отряд самоубийц» Не будем…

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Таня Шаталова 3 августа 2016, 21:51
печально что нельзя 12 лет туда
хнык хнык
3 августа 2016, 21:51 Ответить
Катерина Плеханова 4 августа 2016, 09:25
Фильм отличный, новые супергерои спасли мир, осталась под впечатлением.оценка 9.5.
4 августа 2016, 09:25 Ответить
SKY 6 августа 2016, 17:39
Фильм безсюжетный но с юморком) видно, что начало новой серии фильмов)
6 августа 2016, 17:39 Ответить
Ольга Кот 11 августа 2016, 00:01
Оценка
фильм шикарный, много смешных моментов. но больше всех меня впечатлил пудинг и харли квин, хотелось бы чтобы про них сняли отдельный фильм. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!
11 августа 2016, 00:01 Ответить
Оля Панова 13 августа 2016, 16:56
Интересно, мне 15, а фильм с 16, я пролете?
13 августа 2016, 16:56 Ответить
Виталий Шурыгин 15 августа 2016, 16:33
Оля ты в вертолёте ахахах)
15 августа 2016, 16:33 Ответить
Саша Шустров 16 августа 2016, 21:13
Оценка
ужасный тупой фильм , для детей от 5 лет , я разочарован(
16 августа 2016, 21:13 Ответить
Мишка Ефремов 1 сентября 2016, 09:23
Оценка
давно не уходил с половины фильма, тупость и бессмыслеца. Смит примкнул к продажным актерам в бессюжетных фильмах.
1 сентября 2016, 09:23 Ответить
Андрей 15 декабря 2016, 17:42
Оценка
долго не мог посмотреть фильм... от друзей и знакомых было очень много хвалебных отзывов.
фильм понравился - оригинально! с "боссом", думаю, немного перемудрили, но в целом нормально... из актёров никого выделить не могу, может потому что одеяло никто не тянул на себя.
в целом, фильм, когда не надо ни о чём думать и думаю, посмотрю, если выйдет продолжение(у каждого должно быть пара таких фильмов)
15 декабря 2016, 17:42 Ответить
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