История вымышленной вселенной DC в этом году пополнилась ещё одним фильмом. После картин «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), режиссёром которых выступил Зак Снайдер, на экраны выходит работа режиссёра Дэвида Эйра – «Отряд самоубийц» («Suicide Squad»). Кстати, эта картина третья из двенадцати ожидаемых экранизаций этого мира. Кадр из фильма «Отряд самоубийц» Не будем…
хнык хнык
фильм понравился - оригинально! с "боссом", думаю, немного перемудрили, но в целом нормально... из актёров никого выделить не могу, может потому что одеяло никто не тянул на себя.
в целом, фильм, когда не надо ни о чём думать и думаю, посмотрю, если выйдет продолжение(у каждого должно быть пара таких фильмов)
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