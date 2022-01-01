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Фильмы про искупление
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Фильмы про искупление

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По году По рейтингу По названию
На Луне
На Луне
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2020, Россия
Вне игры
Вне игры
6.0
спорт, драма
2020, США
Честный вор
Честный вор
7.0
боевик, триллер, драма, криминал
2020, США
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Поезд в Пусан 2: Полуостров
5.0
ужасы, триллер
2020, Корея
Бардо
Бардо
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0.0
драма, детектив
2020, Россия
Амулет
Амулет
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы
2020, Великобритания
За призрачной дверью
За призрачной дверью
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6.0
ужасы, вестерн
2020, США
Холоп
Холоп
8.0
комедия
2019, Россия
Щегол
Щегол
7.0
драма
2019, США
Хороший лжец
Хороший лжец
6.0
триллер, драма
2019, США
Варавва
Варавва
6.0
драма, криминал, исторический
2019, Россия
Изгоняющий дьявола: Абаддон
Изгоняющий дьявола: Абаддон
Смотреть за 1 рубль
2.0
мистика, триллер
2019, США
Коррупционер
Коррупционер
Смотреть за 1 рубль
5.0
криминал, триллер
2019, Великобритания
Тело Христово
Тело Христово
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7.0
драма
2019, Польша
Лорик
Лорик
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2019, Армения / Россия / Швеция / Швейцария
Мотылек
Мотылек
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, драма
2018, Россия
Три секунды
Три секунды
Смотреть за 1 рубль
8.0
криминал, драма
2018, Великобритания
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2018, США
Я — миллиардер
Я — миллиардер
5.0
драма
2018, Италия
Вторая жизнь
Вторая жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
вестерн, драма
2018, США
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Все люди совершают ошибки, но для кого-то они становятся настолько трагическими, что остается лишь просить о возможности искупления. Главные герои подборки тоже делали то, за что теперь раскаиваются. Но не каждому из них будет просто вымолить прощение. Ведь решения, принятые в прошлом, серьезно сказались на настоящем.

Пять самых «сильных» фильмов про искупление

Кто-то из героев лент совершал проступки в силу обстоятельств, но некоторые из них понимали, что не все делают правильно. Однако никто так и не предотвратил того, что произошло дальше. И теперь каждый из них мечтает лишь искупить собственную вину. Но путь к прощению не бывает легким, и главные герои вскоре в этом убедятся.

Коматозники

Лента является ремейком одноименной картины 1990 года. Кифер Сазерленд снялся и в первой, и во второй версии. Вот только в классическом фильме он исполнил роль одного из студентов, а в современной экранизации воплотил образ преподавателя. Лента начинается с аварии, в которой Кортни по своей вине теряет сестру. Спустя несколько лет девушка задумывается о том, а есть ли жизнь после смерти. Она решается на необычный эксперимент по остановке сердца. Сокурсники должны реанимировать ее. После этого опыта Кортни будто заново открывает себя.

И ее друзья решаются повторить эксперимент. Вот только каждый из них не может простить себя за что-то, и эта вина начнет преследовать их после комы.

Эквилибриум

Джон Престон не знает ни жалости, ни пощады, ни раскаяния. У него, идеального правительственного агента, нет никаких чувств. В будущем человечество зависит от наркотика, который подавляет любые эмоции. Тех, кто отказывается его принимать, ждет смерть. Главный герой без тени сомнений уничтожает нарушителей. До тех пор пока однажды сам не откажется от таблетки. С этого момента его мир изменится навсегда. Джону придется научиться чувствовать вину за все то, что он совершил на службе правительства.

Землетрясение

Драма основана на реальных событиях, которые произошли 7 декабря 1988 года в Армении. В тот день страну потрясло одно из самых сильных в истории землетрясений. Оно разрушило практически половину населенных пунктов, в результате чего погибли не менее 25 тыс. человек. Фильм охватывает несколько дней трагедии и сосредоточен на взаимодействии двух персонажей. В этот день Константин выходит из тюрьмы после 8 лет заключения. Он отбывал наказание после аварии, в которой погибли родители Роберта.

Их судьбы вновь пересекутся, когда они окажутся в одном спасательном отряде.

Холоп

Популярная российская комедия рассматривает искупление главного героя сквозь призму юмора и приключений. Гриша вырос в богатой семье и привык, что все его прихоти тут же исполняются. Но однажды терпение отца-олигарха заканчивается. Он решает перевоспитать сына и для этого обустраивает целую деревню 19-го века. Нанятые им актеры убеждают парня, что он и в самом деле попал в прошлое. Вот только ему уготована судьба простого холопа, а не молодого барина. И хотя Гриша к такому повороту событий окажется не готов, вскоре он осознает, что можно найти плюсы в любой ситуации.

Варавва

Это последний фильм, в котором исполнил роль актер Альберт Филозов, скончавшийся в 2016 году. Режиссер представил собственное видение последних дней смерти и воскресения Иисуса. Однако он сосредоточился не на роли Христа, а на том, что произошло с Вараввой – убийцей, которого помиловали взамен сына Божьего. Библейская история рассматривает произошедшее с ним после казни.

Преступник попытается понять, кем на самом деле был Иисус и почему он принял смерть вместо него.

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