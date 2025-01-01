The Joker Где она?

Frost Всё сложно. Дело не только в ней. Все начинают пропадать. Появился новый закон: если ты достаточно большой злодей, тебе ставят на спину клеймо "террориста". И отправляют в болото в Луизиане. Тайное место. Там она.

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Frost И что будем делать?

The Joker Подгоняй тачку. Поедем кататься.