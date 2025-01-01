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Киноафиша Фильмы Отряд самоубийц Цитаты из фильма Отряд самоубийц

Цитаты из фильма Отряд самоубийц

The Joker Ты бы умер(а) за меня?
Harley Quinn Да.
The Joker Слишком просто. А ты бы жил(а) ради меня?
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Harley Quinn Что? Что было? Я должна всех убить и сбежать?
[для SEAL]
Harley Quinn Извините. Голоса.
[смеётся]
Harley Quinn Шучу! Ё-моё! Они ведь такого не говорили.
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Харли Квинн [Катанэ] Обожаю твой парфюм. Что это? Запах смерти?
🧡
👏
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🥱
[Харли разбивает витрину магазина]
Рик Флэг Серьёзно? Что с вами не так?
Харли Квинн [берёт сумочку] Мы — плохие парни. Это то, что мы делаем.
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🥱
Капитан Бумеранг [касательно Катаны] Эй, знаешь, что говорят про сумасшедших.
Харли Квинн А?
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🥱
The Joker Что у нас тут?
Dr. Harleen Quinzel Я сделала всё, что ты просил. Я помогла тебе.
The Joker Ага. Ты помогла мне? Стерла мою память? Те немногие слабые воспоминания, что у меня были! Нет. Ты оставила меня в чёрной дыре ярости и смятения. Это и есть твоя медицина, доктор Куинзель?
Dr. Harleen Quinzel Что ты собираешься сделать? Убьёшь меня, мистер Дж?
The Joker Что? О, я тебя не убью. Я просто сделаю больно... очень, очень больно.
Dr. Harleen Quinzel Думаешь? Ну, я выдержу.
The Joker [затыкает ей рот ремнём] Не хотелось бы, чтобы твои идеальные фарфоровые зубки сломались, когда ток ударит по мозгам.
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Harley Quinn [в баре] Что будешь, Кей-Си?
Deadshot Кровавая Мэри, да?
Killer Croc Пьянство притупляет ум.
Harley Quinn Кей-Си, это конец света. Выпей с нами.
Killer Croc Пиво.
Captain Boomerang Вот он. Дай мужику пивка.
Harley Quinn А ты как, красотка?
Diablo Вода.
Harley Quinn Хорошая мысль, дорогая.
[наливает воду]
Harley Quinn Ниндзя? Хочешь сакэ?
Katana Виски.
Harley Quinn Виски.
Deadshot [указывает на рюмку] Что я, 12-летний что ли?
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Rick Flag Если ослушаешься — умрёшь.
[Рык Убийцы Крока]
Rick Flag Попытаешься сбежать — умрёшь. Если будешь меня раздражать или доставать... знаешь что? Ты умрёшь.
Harley Quinn Говорят, я довольно раздражающая. Просто предупреждаю.
Rick Flag Девчонка, заткнись!
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Джокер [из трейлера] Не могу дождаться, чтобы показать тебе свои игрушки.
🧡
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🥱
Amanda Waller [озвучка за кадром] И это было только начало.
[Джокер и Харли несутся по Готэму, когда за ними начинает следовать Бэтмен]
Harley Quinn Давай, Паддинг! Давай!
The Joker О, у нас гости.
Harley Quinn Бэтси, Бэтси, Бэтси.
Amanda Waller [озвучка за кадром] Она безумнее его. И еще бесстрашнее.
[Бэтмен прыгает на крышу машины]
Harley Quinn Тупой Бэтс, ты портишь нам свидание!
[Харли пытается выстрелить в Бэтмена через крышу]
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The Joker Я обожаю этого парня. Он такой заряженный!
Monster T [смотрит, как Харли танцует] Ммм. Тебе повезло. У тебя есть настоящая стерва.
The Joker О, это точно. Огонь в моих жилках. Зуд внизу. Единственная, неповторимая, пресловутая Харли Квинн!
[свистит, чтобы позвать Харли]
The Joker О-о, иди к Папочке.
Harley Quinn Паддин!
[смеётся]
The Joker Слушай, ты — мой подарок этому красавчику! Теперь ты принадлежишь ему.
Harley Quinn Ну...
[лает на Монстра Т и смеётся]
Harley Quinn Ты милашка. Хочешь меня? Я вся твоя.
Monster T Мне не нужна драка.
The Joker Тебе не нужна драка?
[насмешливо]
The Joker Тебе не нужна драка? Тебе не нужна драка?
Harley Quinn Чего, что случилось? Я тебе не нравлюсь? Ладно. Тогда не трать моё время.
Monster T Это твоя женщина.
The Joker Слушай, тебе нравится?
The Joker Нет. Это твоя женщина, Джокер.
The Joker Верно.
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[из трейлера]
The Joker Ты мне льстишь? Вся эта болтовня тебе же только навредит...
🧡
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🤔
🥱
Amanda Waller [закадровый голос] Прежде чем она сбежала и ушла в цирк, её звали доктор Харлин Квинзель. Психиатр в Аркхэме. Её назначили работать с самим Клоуном.
The Joker Доктор Квинзель. Знаешь, я живу этими моментами с тобой. Что у тебя есть?
Harley Quinn Я тебе котёнка принесла.
The Joker Так мило.
Amanda Waller [закадровый голос] Она думала, что лечит его, а влюблялась.
The Joker Есть кое-что, что ты можешь для меня сделать, доктор.
Harley Quinn Что угодно. Ну да, конечно.
The Joker Мне нужен пулемёт.
Harley Quinn Пулемёт?
Amanda Waller [закадровый голос] Вот это место работы – романтика, которая пошла не так.
🧡
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[Харли Квинн меняет одежду на виду у всех]
Harley Quinn [видит, что все на неё смотрят] Чё?
🧡
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Deadshot Оставайся злой, кукла.
🧡
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Diablo Не трогай меня, чувак!
Deadshot Не трогать тебя? И что ты собираешься сделать?
Diablo Не трогай меня!
Deadshot Я тебя трогаю. Я тебя трогаю. Сделай что-нибудь.
Diablo Не трогай меня!
Deadshot Сделай что-нибудь!
Diablo Хочешь кое-что увидеть?
Deadshot О, да, хочу увидеть...
Diablo Хочешь кое-что увидеть?
Deadshot Да, хочу увидеть!
[Диабло приходит в бешенство, стреляет огнем во все стороны, затем поворачивается и смотрит на Дэдшота]
Diablo Я пытался тебя достать там. Фил Джексон. Всё нормально, да?
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Amanda Waller Мне пришлось потрудиться. Но теперь они у меня. Худшие из худших.
🧡
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[последние реплики]
Харли Квинн Паддинг!
Джокер Пошли домой.
🧡
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Harley Quinn Ты так нарядилась для меня?
The Joker О, ты же знаешь, я для тебя на всё готов. Кстати, у меня в холодильнике ягоды и медвежья шкура ждут.
Harley Quinn Правда?
Frost Босс, у нас проблема!
[вертолёт Джокера поражён ракетой]
The Joker Что? Эта птица… подбитая. Ладно, дорогая, теперь мы вдвоём.
Harley Quinn Поехали!
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Harley Quinn [уходит после крушения вертолёта] Вот это поездка!
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Amanda Waller [наррация] Они стали королём и королевой Готэма. И пусть бог поможет тому, кто осмелится не уважать королеву.
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Amanda Waller Я хочу собрать команду из очень плохих людей, которые, как я думаю, могут сделать кое-что хорошее.
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Griggs Эймс, если этот парень меня пристрелит, я хочу, чтобы ты его убил... и чтобы ты почистил мою историю браузера.
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Seals' Admiral Burns Это злодеи, Аманда. Почему ты думаешь, что сможешь ими управлять?
Amanda Waller Потому что заставлять людей действовать против своих интересов ради национальной безопасности США — это моя работа.
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Deadshot [Харли направляет пистолет] Опа! Спокойно. Это я.
Harley Quinn [долгая пауза] Ты когда-нибудь влюблялся?
Deadshot Нет. Никогда.
Harley Quinn Врёшь.
Deadshot Если бы я чувствовал такую х#й#ню, как любовь, я бы не убивал столько людей и спал как младенец.
Harley Quinn Ещё один классический социопат.
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Enchantress [из трейлера] Давайте сделаем что-нибудь веселое.
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Deadshot Тебе бы поработать над мотивацией команды. Слышал про Фила Джексона?
Rick Flag Да.
Deadshot Он — золотой стандарт, понял? Треугольник, су###. Учись.
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Deadshot [тост] За честь... среди воров.
Katana Я не вор.
Deadshot О. Она не вор.
[звучит звон бокалов]
Captain Boomerang Вообще-то я предпочитаю считать себя специалистом по перемещению активов.
Deadshot Ну, мы почти провернули это... несмотря на то, что все думали.
Diablo Нас не выбирали, чтобы мы преуспели. Ты это знаешь, да? Нас всех выбрали, чтобы мы провалились.
Deadshot Да, я знаю. Хуже всего, что нас обвинят во всем этом. А правду никто знать не должен. Мы — козлы отпущения. Прикрытие. Не забывай... мы — плохие парни.
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Harley Quinn Мне скучно. Поиграй со мной.
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[Энчантресс касается адмирала Бернса]
Адмирал Бернс из морских котиков [расстроен] П-пожалуйста, не трогайте меня. Пожалуйста, не трогайте меня.
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Deadshot Что это? Э-э, отбор на черлидинг?
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Deadshot Не забывай: мы — злодеи.
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Дэдшот [дано оружие] Вы, ребята, должны быть с ума сойти.
[произвёл несколько выстрелов в голову по нескольким целям]
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Dexter Tolliver А что, если бы Супермен решил спуститься, сорвать крышу Белого дома и выдернуть президента США прямо из Овального кабинета? Кто бы его остановил?
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Griggs Не подходите. Если она двинется, открывайте огонь, понятно?
[к Харли]
Griggs Ты слезешь уже или как?
[Харли смеётся и медленно спускается на пол]
Griggs Ого, посмотри на тебя.
[Харли приземляется и подходит к передней части своей камеры]
Griggs Знаешь правила, красотка. Нельзя сидеть на этих прутьях.
Harley Quinn Что, на этих прутьях?
Griggs Да. На этих прутьях.
[Харли облизывает прут]
Griggs Боже мой. С головой у тебя совсем плохо, дамочка!
Harley Quinn Ты зайдёшь сюда и скажешь это мне? Или слишком боишься? Давай, мне скучно. Мне скучно. Поиграй со мной.
Griggs Ты отправила пятерых моих охранников в больницу, милая. Никто с тобой играть не будет. Спи на полу.
Harley Quinn Я сплю где хочу, когда хочу и с кем хочу.
Griggs Чёрт, я тебя люблю.
[по рации]
Griggs Альфа один, стреляйте по ней.
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Harley Quinn [относительно Диабло] Обожаю этого парня.
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Deadshot Мне это не нравится, Флэг.
Rick Flag Мне тоже не нравится.
[Дэдшот надевает маску]
Harley Quinn Трус.
Deadshot Я вырублю тебя нах#. Мне плевать, что ты девчонка.
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Капитан Бумеранг [атака Катаны] У тебя есть парень?
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Капитан Бумеранг [Диабло] А дети?
Харли Квинн Он их убил. Не так ли?
[пауза]
Харли Квинн Признай это. Признай! Ты думал, что будет? А?
Дэдшот Эй, Харли. Ну же.
Харли Квинн Что, ты просто... думал, что сможешь жить как нормальный — семья, тренировать детские команды, платить за машину? Нормально — это режим на сушилке. Такие, как мы, никогда не бывают нормальными!
Капитан Бумеранг [кричит] Почему ты каждый раз, как открываешь рот — сразу ножевой бой? Знаешь, снаружи ты классный. А внутри — урод.
Харли Квинн Мы все такие. Все! Кроме него.
[смотрит на Киллера Крока]
Харли Квинн Он и снаружи урод.
Киллер Крок Не я, крошка. Я красавчик.
Харли Квинн Да, ты красавчик.
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Amanda Waller Дэдшот... стреляй в эту женщину прямо сейчас!
Deadshot Она мне ни х#я не сделала.
Amanda Waller Ты наёмный убийца, да? У меня есть заказ. Убить Харли Квинн. Сделай это ради своей свободы и ребёнка.
Deadshot [пауза] Теперь она мертва.
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Harley Quinn Ты дьявол?
Amanda Waller Возможно.
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[Видит, что Джокер собирается врезаться через ограждение в реку]
Харли Квинн Паддин.
[Истерично паникует, когда машина уходит под воду]
Харли Квинн Паддин, я не умею плавать!
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Rick Flag Я приму последствия.
Amanda Waller Я и есть твои последствия.
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Frost Тебе лучше помалкивать.
Griggs Можно я пойду, чувак? Что, блин, происходит? Это сумасшествие.
The Joker Бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла. Всё это болтовня тебе только навредит.
[похлопывает Григгса по плечам]
Griggs О! Чёрт побери!
The Joker Ммм.
[Джокер протягивает кольцо, Григгс его целует]
The Joker Вижу, ты это искренне.
Griggs Да.
The Joker [смеётся] Будешь моим другом.
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Deadshot Не знаю, говорили ли тебе, но я — наёмный убийца. Не пожарный. Я не спасаю людей.
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Аманда Уоллер Это здесь — корона и драгоценности, мистер Уэйн. И вы понимаете, какую юридическую ответственность я на себя беру. Если кто-то узнает, что я для вас добыла...
Брюс Уэйн Слушайте... Я умею хранить секреты, хорошо? Чего вы хотите?
Аманда Уоллер Люди задают вопросы о Мидвэй-Сити. Те, кто может получить ответы. А если они их получат, моя голова окажется на пике.
Брюс Уэйн Считай, ты под моей защитой. Если выполншь.
Аманда Уоллер [передаёт ему несколько досье на мета-людей] Почему, мистер Уэйн?
Брюс Уэйн Просто хочу завести друзей.
Аманда Уоллер Вот в чём наша разница. Ты веришь в дружбу, я — в рычаги давления.
Брюс Уэйн Спокойной ночи.
Аманда Уоллер Выглядишь уставшей. Тебе стоит перестать работать ночами.
Брюс Уэйн Лучше закрой это, или мои друзья и я сделаем это за тебя.
🧡
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The Joker Вопрос... Ты бы умер(ла) ради меня?
Harley Quinn Да.
The Joker Это слишком просто. А ты... ты бы жил(а) ради меня? Ммм?
Harley Quinn Да.
The Joker Осторожно. Не произноси эту клятву легкомысленно. Желание становится покорностью. Покорность — силой.
[пауза]
The Joker Ты этого хочешь?
Harley Quinn Да.
The Joker Скажи это.
[паузы]
The Joker Скажи. Скажи. Красиво, красиво, красиво, красиво, красиво, красиво, красиво, красиво...
Harley Quinn Пожалуйста?
The Joker [впечатлён] Ох! Боже, ты такой(ая)... классный(ая).
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Monster T Наконец-то встретились.
Frost Нет, он не здоровается за руку. Но садись, выпьем.
Monster T Эй, Джей. От всех нас — добро пожаловать обратно. Хотел лично поблагодарить. Ты мне хорошую бабл# делаешь. Я тебе тоже.
The Joker Ты мне льстишь?
[смеётся]
The Joker Обожаю этого парня. Он такой заряженный!
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Deadshot [тост] За честь... среди воров.
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Amanda Waller А если их поймают, мы просто подставим.
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Катана [по-японски] Преступникам не положена пощада!
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[капитану Бумерангу, который убил своего же подручного]
Флэш Честь среди воров? Да ну.
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Amanda Waller В мире летающих людей и монстров это единственный способ защитить нашу страну.
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Deadshot Что, мы что, какой-то... Отряд самоубийц?
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Харли Квинн [видит, как Энчантресс создаёт своё оружие] Эй, все же видят эту психоделическую магию, да?
Рик Флэг Да. А что?
Харли Квинн У меня закончились таблетки.
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Deadshot Не заставляй меня стрелять в тебя.
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Harley Quinn Что, у меня засос или что?
The Joker Профессор, не мог бы ты ускориться?
[Харли получает сообщение от Джокера, затем направляется к его вертолету]
Deadshot Харли!
The Joker Привет, детка!
Amanda Waller Убить её!
Rick Flag Её наниты обезврежены!
The Joker Давай, детка!
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Deadshot [после демонстрации его стрелковых навыков] Ладно. Теперь вы знаете, что покупаете. Позвольте сказать цену. Во-первых, я хочу уйти отсюда. Во-вторых, полную опеку над дочкой. Понятно? А её маме — посещения под присмотром. Но её вонючий парень не придёт. Дарнелл не придёт.
Rick Flag Дарнелл исключён.
Deadshot Он исключён. В-третьих, вы оплачиваете всё обучение моей дочери. Лучшие школы. Потом хочу, чтобы она поступила в колледж. Типа Гарварда или Йеля.
Rick Flag Значит, Лига Плюща.
Deadshot Лига Плюща, да. Одна из тех больших шишек, понял?
Rick Flag М-м.
Deadshot И, если она не справится и оценки пойдут вниз, мне нужно, чтобы вы взяли это под контроль, как белые люди.
Rick Flag М-м.
Deadshot Вы же знаете, как у вас это принято.
Rick Flag О, да.
Deadshot Понимаете? Вот моя цена. Но меня беспокоит, что никто ничего не записывает.
Rick Flag [смеётся] Ты не в положении выдвигать требования.
Deadshot О, извини. Ты подумал, что я к тебе обращаюсь? Нет, мальчик на побегушках, я говорю с твоим начальником.
[к Аманда]
Deadshot Вот моя цена, дорогая. Ты знаешь, что это.
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Deadshot Так это твоя старая, да?
Rick Flag Ага.
Deadshot Ну, тебе нужно разобраться с этой хренью, понял? Подойди, хлопни её по заднице и скажи: «Хватит этой херни».
Rick Flag Думаю, это было бы неразумно.
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Rick Flag Это Катана. Она прикрывает меня. Одним взмахом меча она может разрубить вас пополам, как траву на газоне. Советую не оказаться у неё на прицеле. Её меч ловит души павших.
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Amanda Waller Но у каждого есть слабость. И эту слабость можно использовать.
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Griggs Здесь столько красоты в этой полной безумия голове.
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Harley Quinn Я потеряла своего Паддинга. Но ты можешь вернуть его, правда?
Enchantress Могу, дорогая. Всё, что пожелаешь.
Harley Quinn Обещаешь?
Enchantress Да, дитя. Тебе лишь нужно поклониться и встать у моих ног.
Harley Quinn Мне нравится, что ты предлагаешь, леди. Но есть одна маленькая проблема. Ты связалась с моими друзьями!
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The Joker Где она?
Frost Всё сложно. Дело не только в ней. Все начинают пропадать. Появился новый закон: если ты достаточно большой злодей, тебе ставят на спину клеймо "террориста". И отправляют в болото в Луизиане. Тайное место. Там она.
[пауза]
Frost И что будем делать?
The Joker Подгоняй тачку. Поедем кататься.
[смеётся]
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Deadshot [про Аманду Уоллер] Чёрт. Она действительно жёсткая женщина.
Rick Flag Да. Со временем привыкаешь.
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Harley Quinn Он женился на мне!
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Rick Flag [Дэдшоту] Я солдат! А ты — серийный убийца, который берёт кредитки. Когда начнётся стрельба, а она начнётся, ты смотаешься.
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[Пробуждая брата, Инкубуса]
Enchantress Брат, я освободила тебя.
Incubus Где мы?
Enchantress В том же мире, только намного позже.
Incubus Что случилось?
Enchantress Люди обернулись против нас.
Incubus Но они поклонялись нам. Мы были для них богами.
Enchantress Теперь они поклоняются машинам. Я создам машину, которая уничтожит их всех. Набирай силы. Питайся ими. И жди моего возвращения.
[Инквантрэсс исчезает]
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[первые слова]
Griggs Время хавать!
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Griggs [Харли] Моя работа — держать тебя в живых, пока ты не умрёшь. Поняла?
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[при первой встрече с Киллер Кроком]
Killer Croc Ты не боишься?
Rick Flag Почему тебя сюда посадили?
Killer Croc Я спрашивал.
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Batman Всё кончено, Дэдшот. Я не хочу делать это на глазах у твоей дочери.
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Харли Квинн Я не особо люблю объединяться, но... может, стоит.
Дэдшот Эй! Она пытается захватить мир.
Харли Квинн И что? Что нам когда-либо дал этот мир? Он нас ненавидит.
Дэдшот Эй, Харли!
Харли Квинн [подходит к Энчантресс] Эй, леди? Эм... я потеряла своего Паддинга. Но ты же можешь его вернуть, да?
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Harley Quinn Почему ты ешь людей?
Killer Croc Это даёт мне их силу.
Harley Quinn Хочешь меня съесть?
Killer Croc Да ну наф###.
Harley Quinn Ой, почему нет?
Killer Croc Мне не нужна твоя сумасшедш##.
Harley Quinn Говорит тот, кто в канализации живёт.
Killer Croc Зато я знаю, что это канализация.
Harley Quinn А, понятно. Типа это тоже канализация, только с магазинами и ресторанами, да? Ты людей не любишь? Дай угадаю — мамаша тебя в шестой день рождения в Чак И Чиз не повела. Могу хорошего психотерапевта посоветовать.
[Крокодил рычит и начинает нападать на Харли]
Diablo Почему?
Harley Quinn Потому что мне скучно! Мне нужна жертва, чей разум можно раздробить и в кого плюнуть.
Diablo Оставь её, приятель. Это кроличья нора. Не суйся.
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The Joker О, это ты.
Dr. Harleen Quinzel Ты не уйдёшь от меня. Ты не уйдёшь от меня!
The Joker Ты, ты, ты — настоящая боль в п##е.
Dr. Harleen Quinzel Я сделала всё, что ты говорил. Все тесты, все испытания, все ритуалы. Я доказала, что люблю тебя. Просто признай это.
The Joker [перебивает] Понял, понял, понял, понял. Я не тот, кого любят. Я — идея. Состояние ума. Я исполняю *свою* волю по своему плану. А ты, доктор... не входишь в мой план.
Dr. Harleen Quinzel Просто впусти меня. Обещаю... Впусти! Обещаю, я не причиню тебе боль!
The Joker Обещаешь-обещаешь?
[смеётся]
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The Joker [саркастично, когда Харли держит пистолет у его головы] Не трогай меня. Я твой друг.
[серьёзно]
The Joker Давай. Давай, давай, давай, давай, давай.
Dr. Harleen Quinzel Тебя пугает моё сердце, а пистолет — нет?
The Joker Давай!
[вырывает пистолет и смеётся]
The Joker Ах, если бы ты не был такой сумасшедший, я бы подумал, что ты — псих. Уходи...
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Amanda Waller Есть ещё пожелания?
Harley Quinn О! Кофемашина эспрессо.
Killer Croc П-Р-О-И-Г-Р-А-Л!
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Diablo [к Энчантресс] Я не могу изменить то, что сделал.
[кричит]
Diablo И ты тоже не можешь!
Harley Quinn Он женился на мне!
Diablo Это не реально.
Deadshot Я убил Бэтмена.
Diablo Нет, чувак. Тебе это не нужно.
Harley Quinn Что? Мне это нужно.
Diablo Она тебя водит за нос, чувак. Это не реально!
Rick Flag Он прав. Это не реально.
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Killer Croc [ГК] Я с вами.
Лейтенант ГК Эдвардс Мы справимся.
Killer Croc Я не спрашиваю, братан.
[снимает худи]
Killer Croc Я живу под землей. Вы тут просто туристы.
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Deadshot [Григгсу] Однажды, так или иначе, я выберусь отсюда. И обрушусь на вас, как Святой Дух.
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Harley Quinn Японка, лет двадцати с небольшим, ростом 165 см, в хорошей форме, спортивная. И... единственный ребёнок. С глубокими проблемами с отцом. Папа хотел сына, поэтому ей приходится прятаться за маской.
Katana [снимает маску] Я не... прячусь.
Harley Quinn Вот это по-настоящему гангстерски!
🧡
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🥺
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🥱
Deadshot Харли. Почему бы тебе не перестать вести себя как пьяная стриптизёрша?
Harley Quinn Ты хочешь мне сказать, что, чёрт возьми, происходит? Потому что...
[фыркает]
Harley Quinn Пахнет крысятником.
Deadshot Если они не снесут нам башки, придётся пробиваться из этого города. Мне нужно, чтобы ты вела себя прилично с остальными детьми.
Harley Quinn И тихо возвращалась в мою клетку. Ладно, хорошо. Эй, всё нормально, продажная. Я понимаю. Я понимаю. Я знаю, как устроен этот мир, хорошо? А когда дело доходит до сердца, каждый за себя, да?
🧡
👏
🥺
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🥱
Harley Quinn Надо подтянуть кардио.
🧡
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🥺
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Чаровница [Рику Флэгу] Дорогой, это всего лишь кошмар. Просто плохой сон. Я здесь.
🧡
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Deadshot Ты будешь сражаться с нами?
Diablo А если я потеряю контроль?
Deadshot Тогда, может, у нас появится шанс.
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Rick Flag Погоди тут. Пожалуйста. Не хочу, чтобы у этого парня случился сердечный приступ. Ладно?
Harley Quinn Ой, он нас стесняется.
Deadshot Эй, Флэг. Этот чувак после всего этого д###ма лучше уж рак вылечит.
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Харли Квинн [дэдшоту] Ты тоже мой друг.
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Captain Boomerang Ну, ты была полезна, принцесса.
Diablo Так будет лучше. Поверь мне.
Captain Boomerang А, ты тот огненный парень, да?
Diablo Да, был. Да.
Captain Boomerang Ага. Ладно. Эй.
[достаёт и щёлкает зажигалкой]
Captain Boomerang Ну глянь-ка. Ух, огонь! Ууууууу!
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Киллер Крок [всем] Вы не против, я кое-куда в канализацию свалю.
Дэдшот Да, и у меня дела в Готэме.
Харли Квинн Я собираюсь угнать тачку. Подвезёшь?
Дэдшот Ты за руль не сядешь.
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Deadshot Любой, кто дотронется до меня, мёртв. Любой, кто д...
[кричит, когда ему делают укол]
Deadshot Леди. Эй.
Technician Инъекция прошла успешно.
Deadshot Эй. Мисс? Что это было?
Technician 2 Местоположение подтверждено. Следующий!
Deadshot О, ты глухая? Ты одна из этих глухих т...
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Harley Quinn Уии!
Griggs Слушай, тебя переводят. Куда — не знаю. Это от Мистера Дж.
[передаёт Харли телефон]
Griggs Скажешь ему, что я о тебе позаботился?
Harley Quinn Тебе капец!
[смеётся]
Griggs Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду?
[к SEAL, отталкивая его]
Griggs Убери руки! Убери! Харли, что ты хочешь этим сказать? Харли!
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Джокер [сообщение Харли] Я иду за тобой.
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Enchantress Я ждала вас всю ночь. Выйдите из тени. Я не укушу.
Harley Quinn Хм.
[Харли начинает идти к Чарующей]
Rick Flag Что за чёрт? Держи её!
[Дэдшот хватает Харли]
Enchantress Почему вы все здесь? Потому что солдат вас привёл? И всё это ради Уоллер. Почему вы служите тем, кто вас держит в клетке? Я ваш союзник. И я знаю, чего вы хотите. Точно того, чего вы хотите.
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Deadshot Ты знаешь темные места не хуже меня. Не делай вид, что нет.
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Джокер [сообщение Харли] Я близко, будь готова...
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Harley Quinn Со мной лучше не связываться...
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Harley Quinn Пудинг!
[целует Джокера]
Harley Quinn Ты так нарядился для меня?
The Joker О, ты же знаешь, я для тебя на всё готова. Кстати, у меня в холодильнике виноградная сода и медвежья шкура уже ждут.
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Harley Quinn Что это? Что это? Кто ты?
Technician Приготовьтесь. Активирую устройство.
Harley Quinn Кто ты? Я не знаю, кто ты.
Technician Устройство активировано.
Harley Quinn Эй! Эй, я с тобой говорю. Эй, я с тобой говорю!
Technician Готово.
[Харли кричит]
Technician Инъекция успешна.
Technician 2 Местоположение подтверждено.
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Rick Flag Вот и Слипнот, человек, который может залезть куда угодно.
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Amanda Waller Знаешь, в чём проблема мета-человека? В человеческой части. С Суперменом нам повезло — он разделял наши ценности. А следующий Супермен может и не разделять.
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Amanda Waller Джокер и Харли Квинн больше не в деле.
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Капитан Бумеранг [Катане] Знаешь, нам как-нибудь стоит выпить вместе.
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Rick Flag Ты понимаешь, что это преступники?
Amanda Waller Ага.
Rick Flag Они психи, антисоциальные изгои. В этом нет никакого смысла. Дай мне бойцов из элитных подразделений — я соберу команду профи, которые сделают всё, что ты только придумаешь. Тебе нужны настоящие солдаты, а не эти отбросы.
Amanda Waller Во Второй мировой флот США заключил сделку с мафией, чтобы защитить корабли в порту.
Rick Flag Это не Вторая мировая.
Amanda Waller Это Третья мировая.
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Amanda Waller Мир изменился, когда Супермен пролетел по небу. А потом изменился снова, когда его не стало. Вот почему я здесь.
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Deadshot [Флэгу] Я доставлю тебя туда. И ты это закончишь. Если надо, я понесу тебя на себе. Потому что это будет как глава из Библии. Все узнают, что мы сделали. И моя дочь узнает, что её папа — не п#д#р.
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Griggs Заключённый, вставай на колени, сейчас же! На колени! Руки вверх! Поворачивайся! Руки выше!
Harley Quinn Эй, я сотрудничаю. Ладно? Я тут веду себя спокойно.
Griggs [охранникам] Забирайте её.
[Харли нападает на охранников]
Griggs Не стреляйте из этого чёртова оружия! Чёрт побери!
[стреляет электрошокером в Харли]
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Харли Квинн [реакция на появление Уоллер] Да ну.
Рик Флэг Пойдём домой.
Капитан Бумеранг Да, пойдём домой. Звучит неплохо. Вы, ребята, хотите домой? А? Или хотите обратно в тюрьму?
Харли Квинн Я не собираюсь снова в тюрьму.
Капитан Бумеранг Я говорю, что нам их сейчас двоих прикончить, прежде чем они нас.
Аманда Уоллер [удерживает Катану] Я с этим справлюсь. Вы все уже так далеко зашли. Не вздумайте загордиться и испортить всё.
Убийца Крок Она мне нравится.
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Slipknot [после удара женщины] У неё был рот!
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The Joker Если бы ты не был таким сумасшедшим, я бы подумал, что ты псих...
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Angelo [отвечает на звонок] Чё?
Deadshot Привет, Анджело, это тот, кто травит у тебя крыс. На счёте пустовато.
Angelo Никому не платят, пока дело не сделано.
Deadshot Нет, так не пойдёт. Нет бабок — нет дела.
[конвой ФБР заезжает на улицу внизу]
Deadshot Вот твой парень с дюжиной новых друзей.
[смотрит на телефон]
Deadshot У меня всё ещё нули, Энжи.
Angelo Перестань ныть и работай!
Deadshot Они сейчас выносят его из машины. Через полминуты твое окно навсегда закроется.
Angelo Ладно, ладно, расслабься! Ошибка в учёте. Мы перевели.
[1 000 000 долларов зачислено на счёт Дэдшота]
Deadshot Теперь удвой за то, что ты козёл. У тебя десять секунд.
Angelo Мы не те, с кем играют!
Deadshot Ты что, мне угрожаешь? У этого парня горло болеть начнёт от того, сколько он споёт.
Angelo Ты, с#к#!...
[Ещё 1 000 000 долларов зачислено]
Deadshot Рад был с тобой работать, Энжи.
[БАХ!]
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Аманда Уоллер [о Киллер Кроке] Он выглядел как монстр. Так с ним и обращались. В итоге он стал монстром.
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Deadshot Эй, чувак, я знаю, ты меня не слышишь, потому что застрял в своём храме солдатской праведности. Но такой двуличный тип, как ты, на улице не протянул бы и секунды.
Rick Flag О, говорит тот, кто стреляет в людей за деньги.
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Рик Флэг Чего ты на самом деле хочешь?
Аманда Уоллер Это секрет, а тебе достаточно знать, что ты работаешь на меня.
Рик Флэг Это можно изменить одним звонком. У меня тоже есть друзья, знаешь ли.
Аманда Уоллер [достаёт телефон и кидает его на стол перед Флэгом] Вот, звони им. Но если ты не будешь за ней присматривать, твоя подружка останется здесь, привязанная к носилкам, в вызванном наркотиками коматозном состоянии.
Рик Флэг Меня предупреждали насчёт тебя.
[пауза]
Рик Флэг Моя тупая р##а не верила этим историям.
Аманда Уоллер [подходит ближе, улыбаясь] Никто не верит.
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Amanda Waller Я хочу собрать команду из очень плохих людей, которые, как я думаю, могут сделать добро. Например, выиграть следующую войну, победить следующего Супермена.
Chairman Не в моё время. Ты не выпустишь этих монстров на улицы от нашего имени.
Amanda Waller Генерал, мы ведём их в тайне, без указания источника. Строго по необходимости. И если их поймают — мы свалим всё на них. Следующую войну будут вести с этими мета-людьми. Нашими или ихними. Мы не одни, кто ищет их, взрывая камни.
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Декстер Толливер [про Дэдшота] Куда ты его дел?
Аманда Уоллер Скажем так — закопал и выбросил яму.
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Admiral Olsen Запускаем спецназ X — в атаку.
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Dexter Tolliver Я предлагаю уполномочить Аманду Уоллер сформировать Отряд X в рамках программы ARGUS
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Chairman Активируйте Отряд X и срочно привозите Аманду Уоллер с её всей свитой на место
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Rick Flag Разговор с Дэдшотом: Я солдат, а ты серийный убийца, который берет кредитки.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джаред Лето
Джаред Лето
Jared Leto
Марго Робби
Марго Робби
Margot Robbie
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Joel Kinnaman
Джай Кортни
Джай Кортни
Jai Courtney
Уилл Смит
Уилл Смит
Will Smith
Адевале Акинойе-Агбаже
Адевале Акинойе-Агбаже
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
Карен Фукухара
Карен Фукухара
Karen Fukuhara
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Viola Davis
Коммон
Коммон
Common
Джим Пэррак
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц
Ike Barinholtz
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Cara Delevingne
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
David Harbour
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ben Affleck
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Ezra Miller
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Scott Eastwood
Адам Бич
Адам Бич
Adam Beach
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