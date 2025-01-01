Харли КвиннЧто, ты просто... думал, что сможешь жить как нормальный — семья, тренировать детские команды, платить за машину? Нормально — это режим на сушилке. Такие, как мы, никогда не бывают нормальными!
Капитан Бумеранг[кричит]Почему ты каждый раз, как открываешь рот — сразу ножевой бой? Знаешь, снаружи ты классный. А внутри — урод.
Deadshot[после демонстрации его стрелковых навыков]Ладно. Теперь вы знаете, что покупаете. Позвольте сказать цену. Во-первых, я хочу уйти отсюда. Во-вторых, полную опеку над дочкой. Понятно? А её маме — посещения под присмотром. Но её вонючий парень не придёт. Дарнелл не придёт.
FrostВсё сложно. Дело не только в ней. Все начинают пропадать. Появился новый закон: если ты достаточно большой злодей, тебе ставят на спину клеймо "террориста". И отправляют в болото в Луизиане. Тайное место. Там она.
Harley QuinnА, понятно. Типа это тоже канализация, только с магазинами и ресторанами, да? Ты людей не любишь? Дай угадаю — мамаша тебя в шестой день рождения в Чак И Чиз не повела. Могу хорошего психотерапевта посоветовать.
Deadshot[Григгсу]Однажды, так или иначе, я выберусь отсюда. И обрушусь на вас, как Святой Дух.
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Harley QuinnЯпонка, лет двадцати с небольшим, ростом 165 см, в хорошей форме, спортивная. И... единственный ребёнок. С глубокими проблемами с отцом. Папа хотел сына, поэтому ей приходится прятаться за маской.
DeadshotЕсли они не снесут нам башки, придётся пробиваться из этого города. Мне нужно, чтобы ты вела себя прилично с остальными детьми.
Harley QuinnИ тихо возвращалась в мою клетку. Ладно, хорошо. Эй, всё нормально, продажная. Я понимаю. Я понимаю. Я знаю, как устроен этот мир, хорошо? А когда дело доходит до сердца, каждый за себя, да?
EnchantressПочему вы все здесь? Потому что солдат вас привёл? И всё это ради Уоллер. Почему вы служите тем, кто вас держит в клетке? Я ваш союзник. И я знаю, чего вы хотите. Точно того, чего вы хотите.
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DeadshotТы знаешь темные места не хуже меня. Не делай вид, что нет.
Rick FlagОни психи, антисоциальные изгои. В этом нет никакого смысла. Дай мне бойцов из элитных подразделений — я соберу команду профи, которые сделают всё, что ты только придумаешь. Тебе нужны настоящие солдаты, а не эти отбросы.
Amanda WallerВо Второй мировой флот США заключил сделку с мафией, чтобы защитить корабли в порту.
Amanda WallerМир изменился, когда Супермен пролетел по небу. А потом изменился снова, когда его не стало. Вот почему я здесь.
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Deadshot[Флэгу]Я доставлю тебя туда. И ты это закончишь. Если надо, я понесу тебя на себе. Потому что это будет как глава из Библии. Все узнают, что мы сделали. И моя дочь узнает, что её папа — не п#д#р.
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GriggsЗаключённый, вставай на колени, сейчас же! На колени! Руки вверх! Поворачивайся! Руки выше!
Harley QuinnЭй, я сотрудничаю. Ладно? Я тут веду себя спокойно.
Аманда УоллерЭто секрет, а тебе достаточно знать, что ты работаешь на меня.
Рик ФлэгЭто можно изменить одним звонком. У меня тоже есть друзья, знаешь ли.
Аманда Уоллер[достаёт телефон и кидает его на стол перед Флэгом]Вот, звони им. Но если ты не будешь за ней присматривать, твоя подружка останется здесь, привязанная к носилкам, в вызванном наркотиками коматозном состоянии.
Amanda WallerЯ хочу собрать команду из очень плохих людей, которые, как я думаю, могут сделать добро. Например, выиграть следующую войну, победить следующего Супермена.
ChairmanНе в моё время. Ты не выпустишь этих монстров на улицы от нашего имени.
Amanda WallerГенерал, мы ведём их в тайне, без указания источника. Строго по необходимости. И если их поймают — мы свалим всё на них. Следующую войну будут вести с этими мета-людьми. Нашими или ихними. Мы не одни, кто ищет их, взрывая камни.