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Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
David Ayer
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Дэвид Эйр
David Ayer
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Дата рождения
18 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Дэвид Эйр
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился 18 января 1968 года. Шампейн, Иллинойс, США.
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Фильмография Дэвид Эйр
Выбивая долги
триллер, драма, криминал
2020, США
5.0
Яркость
фантастика, криминал
2018, США
6.0
Отряд самоубийц
боевик, фантастика
2016, США
7.0
Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма
2014, США
4.0
Ярость
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
7.0
Патруль
детектив, драма, триллер, криминал
2012, США
7.0
Короли улиц
драма, триллер
2008, США
7.0
Крутые времена
криминал, драма, триллер
2005, США
6.0
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Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр снимет боевик с Джейсоном Стэйтемом
Стэйтем вновь сыграет персонажа, который стремится к мести.
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6 мая 2022 11:04
В разработку запущен сериал на основе фильма «Патруль» с Джейком Джилленхолом
Шоураннером проекта станет режиссер оригинальной ленты.
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11 февраля 2022 13:27
Джаред Лето хочет выпуска режиссерской версии «Отряда самоубийц»
Его поддерживает и режиссер фильма Дэвид Эйр.
Написать
22 ноября 2021 11:08
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