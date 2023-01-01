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Гарри Поттер и Тайная Комната Гарри Поттер и Тайная Комната
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Тайная Комната Гарри Поттер и Тайная Комната, 2002: актеры и роли
Harry Potter and the Chamber of Secrets Гарри Поттер и Тайная Комната 2002 / США / Великобритания / Германия
8.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус Крис Коламбус Chris Columbus
В ролях
Дэниэл Рэклифф Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Бонни Райт Бонни Райт Bonnie Wright Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Ричард Харрис Ричард Харрис Richard Harris Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams Джеймс Фелпс James Phelps Оливер Фелпс Oliver Phelps Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Шон Биггерстафф Sean Biggerstaff Мириам Маргулис Мириам Маргулис Miriam Margolyes Джим Нортон Джим Нортон Jim Norton Крис Рэнкин Chris Rankin Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis Гарри Меллинг Гарри Меллинг Harry Melling
Роли озвучивали
Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones
Вызов
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