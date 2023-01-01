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Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната, 2002: актеры и роли
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Гарри Поттер и Тайная Комната
2002 / США / Великобритания / Германия
Трейлер
8.4
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Дэниэл Рэклифф
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Emma Watson
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Джон Клиз
John Cleese
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Том Фелтон
Tom Felton
Бонни Райт
Bonnie Wright
Алан Рикман
Alan Rickman
Ричард Харрис
Richard Harris
Мэгги Смит
Maggie Smith
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Джули Уолтерс
Julie Walters
Марк Уильямс
Mark Williams
Джеймс Фелпс
James Phelps
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Ричард Гриффитс
Richard Griffiths
Дэвид Брэдли
David Bradley
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Шон Биггерстафф
Sean Biggerstaff
Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
Джим Нортон
Jim Norton
Крис Рэнкин
Chris Rankin
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Гарри Меллинг
Harry Melling
Роли озвучивали
Тоби Джонс
Toby Jones
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