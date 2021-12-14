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Джон Клиз
Джон Клиз
John Cleese
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Джон Клиз
John Cleese
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Дата рождения
27 октября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Уэстон-сьюпер-Мэр, Англия, Великобритания
Рост
196 см
Биография Джона Клиза
Родился 27 октября 1939 года. Уэстон-сьюпер-Мэр, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джона Клиза
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
Дед Мороз вернулся
комедия
2021, Великобритания
4.0
Голый романтик
комедия, мелодрама
2019, Австралия
6.0
Стражи Арктики
анимация
2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Эллиот
анимация, семейный
2017, Канада
5.0
Белки в деле
детский, приключения, анимация
2015, США
3.0
Монти Пайтон живьём (почти)
комедия
2014, Великобритания
7.0
Все могу
комедия, фантастика
2014, Великобритания
6.0
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В ролике о создании «Большого красного пса Клиффорда» показали кукольный макет огромного щенка
В фильме пес сделан при помощи спецэффектов, а макет был нужен для более эффективного взаимодействия с актерами на съемочной площадке.
Написать
14 декабря 2021 14:34
Появился новый трейлер семейного фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Картину выпустят по гибридной модели.
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15 октября 2021 11:07
Крокодил Данди возвращается на экраны в трейлере новой комедии о стареющем герое
Пол Хоган в пародии на самого себя.
Написать
13 марта 2020 09:45
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