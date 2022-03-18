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Крис Коламбус
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Chris Columbus
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Крис Коламбус
Chris Columbus
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Дата рождения
10 сентября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Крис Коламбус
Родился 10 сентября 1958 года. Спанклер, Пенсильвания, США.
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Фильмография Крис Коламбус
Рождественские хроники 2
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2020, Канада
6.0
Пиксели
фантастика, комедия
2015, США
5.0
Ночь с Бет Купер
комедия
2009, США
5.0
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.0
Богема
драма, мелодрама, мюзикл
2005, США
6.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Двухсотлетний человек
мелодрама, драма, фэнтези
1999, США / Германия
6.0
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4 января 2022 10:33
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28 декабря 2021 11:33
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