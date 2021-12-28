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Мэттью Льюис

Matthew Lewis
Мэттью Льюис
Мэттью Льюис Matthew Lewis
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Дата рождения
27 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лидс, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Мэттью Льюиса

Содержание:

Фильмы с Мэттью Льюисом
Мэттью Льюис – «Гарри Поттер»
Личная жизнь Мэттью Льюиса

Мэттью Льюис – английский актер, родился  27 июня 1989 года в городе Лидс графства Уэст-Йоркшир, в семье Линды Нидхэм и Эдриана Льюиса. У Мэттью есть два старших брата, которые также причастны к шоу-бизнесу: Кристофер занят в одной из британских телекомпаний, а Энтони стал актером. Льюис-младший окончил Католическую добровольную академию Святой Марии в Мэнстоне. Родители братьев Льюис быстро распознали в своих детях актерский талант, поэтому водили их на кастинги с их ранних лет.

Фильмы с Мэттью Льюисом

Первое появление Мэттью на телеэкранах произошло в 1995 году в фильме «Это называется жизнь», где также играли стали Джейн Хоррокс, Рэй Стивенсон и Гвен Тейлор. Затем начинающий актер снимался в английских сериалах, таких как «Дэлзил и Пэскоу» (1996), «Там, где сердце» (1997) и «Биение сердца» (1998).

Мэттью Льюис – «Гарри Поттер»

В начале 2001 года проходил кастинг на роли в фантастической ленте «Гарри Поттер и философский камень», экранизации одноименного произведения Дж.К. Роулинг. Так как Льюис был огромным фанатом вселенной Гарри Поттера, часто переодевался в костюм этого персонажа и играл волшебника, а пробы проходили в его городе, он уговорил родителей сводить его туда. В результате он, вопреки своим опасениям о полном провале, был утвержден на роль Невилла Долгопупса, приятеля и однокурсника Гарри Поттера. Первая лента о волшебнике с его участием вышла на экраны в 2001 году, позже он сыграл этого персонажа в остальных семи частях истории, появляясь на экранах в образе Невилла вплоть до 2011 года. В течение всех фильмов о Поттере зрители с удивлением наблюдали, как персонаж Мэттью превращается из неуклюжего и неуверенного в себе мальчика в настоящего героя, в итоге оказавшего сильное влияние на исход всей истории.

После завершения истории о Гарри Поттере в 2011 году Мэттью Льюис впервые сыграл на сцене, появившись в образе Лестера Коула в постановке «Вердикт» Агаты Кристи. Годом позже актер появился в роли персонажа Джейми в сериале «Синдикат» канала «BBC One», а также сыграл одного из главных героев криминальной драме «Пустошь» вместе с Люком Тредэвэем и Иваном Реоном. 2013-й год принес Льюису роль репортера в независимой картине «Магазин сладостей». Также актера можно увидеть в сериале «Песчаник 42» (2014-2015) и фильмах «Улица потрошителя» и «До встречи с тобой» (2016).

Личная жизнь Мэттью Льюиса

На одном из мероприятий киностудии в Орландо Мэттью познакомился с Анджелой Джонс, организатором мероприятий при Universal Studios. Вскоре молодые люди начали встречаться, а в 2016 году стало известно об их помолвке.

Интересные факты о Мэттью Льюисе
  • Актер с самого детства являлся большим поклонником книг о Гарри Поттере.
  • Во время съемок пятой части саги по Гарри Поттере «Гарри Поттер и орден Феникса» с Мэттью произошел небольшой несчастный случай. Хелена Бонем Картер, исполнявшая роль Беллатрисы Лестрейндж, случайно проколола Мэттью барабанную перепонку, когда тот, испугавшись взрыва, подпрыгнул от неожиданности. Несколько дней после этого актер ничего не слышал правым ухом, но, к счастью, все пришло в норму.
  • Мэттью увлекается американским футболом, регби и фаст-найт играми. Он является вице-президентом благотворительного фонда «Лидс регби».
  • Актер считает число 11 своим счастливым, так как в этом возрасте он получил звездную роль Невилла. Поэтому в память об этом судьбоносном событии он сделал себе тату с цифрой 11 на правой руке.
Фильмография Мэттью Льюиса
Залёт
Залёт
комедия 2020, Новая Зеландия
6.0
Конченая
Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.0
До встречи с тобой
До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.0
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