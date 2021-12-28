Содержание:

Фильмы с Мэттью Льюисом

Мэттью Льюис – «Гарри Поттер»

Личная жизнь Мэттью Льюиса

Мэттью Льюис – английский актер, родился 27 июня 1989 года в городе Лидс графства Уэст-Йоркшир, в семье Линды Нидхэм и Эдриана Льюиса. У Мэттью есть два старших брата, которые также причастны к шоу-бизнесу: Кристофер занят в одной из британских телекомпаний, а Энтони стал актером. Льюис-младший окончил Католическую добровольную академию Святой Марии в Мэнстоне. Родители братьев Льюис быстро распознали в своих детях актерский талант, поэтому водили их на кастинги с их ранних лет.

Фильмы с Мэттью Льюисом

Первое появление Мэттью на телеэкранах произошло в 1995 году в фильме «Это называется жизнь», где также играли стали Джейн Хоррокс, Рэй Стивенсон и Гвен Тейлор. Затем начинающий актер снимался в английских сериалах, таких как «Дэлзил и Пэскоу» (1996), «Там, где сердце» (1997) и «Биение сердца» (1998).

Мэттью Льюис – «Гарри Поттер»

В начале 2001 года проходил кастинг на роли в фантастической ленте «Гарри Поттер и философский камень», экранизации одноименного произведения Дж.К. Роулинг. Так как Льюис был огромным фанатом вселенной Гарри Поттера, часто переодевался в костюм этого персонажа и играл волшебника, а пробы проходили в его городе, он уговорил родителей сводить его туда. В результате он, вопреки своим опасениям о полном провале, был утвержден на роль Невилла Долгопупса, приятеля и однокурсника Гарри Поттера. Первая лента о волшебнике с его участием вышла на экраны в 2001 году, позже он сыграл этого персонажа в остальных семи частях истории, появляясь на экранах в образе Невилла вплоть до 2011 года. В течение всех фильмов о Поттере зрители с удивлением наблюдали, как персонаж Мэттью превращается из неуклюжего и неуверенного в себе мальчика в настоящего героя, в итоге оказавшего сильное влияние на исход всей истории.

После завершения истории о Гарри Поттере в 2011 году Мэттью Льюис впервые сыграл на сцене, появившись в образе Лестера Коула в постановке «Вердикт» Агаты Кристи. Годом позже актер появился в роли персонажа Джейми в сериале «Синдикат» канала «BBC One», а также сыграл одного из главных героев криминальной драме «Пустошь» вместе с Люком Тредэвэем и Иваном Реоном. 2013-й год принес Льюису роль репортера в независимой картине «Магазин сладостей». Также актера можно увидеть в сериале «Песчаник 42» (2014-2015) и фильмах «Улица потрошителя» и «До встречи с тобой» (2016).

Личная жизнь Мэттью Льюиса

На одном из мероприятий киностудии в Орландо Мэттью познакомился с Анджелой Джонс, организатором мероприятий при Universal Studios. Вскоре молодые люди начали встречаться, а в 2016 году стало известно об их помолвке.