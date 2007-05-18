Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Banishment
Poster of The Banishment
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Banishment

The Banishment

The Banishment 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Russia
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2007
Online premiere 18 January 2018
World premiere 18 May 2007
Release date
4 October 2007 Russia Интерсинема
4 October 2007 Belarus
4 October 2007 Kazakhstan
27 March 2008 Netherlands
4 October 2007 Ukraine
Worldwide Gross $641,101
Production Ren-TV
Also known as
Izgnanie, The Banishment, Izgnanstvo, Förvisningen, Изгнание, Die Verbannung, Forvist, I apoxenosi, I exoria, Išvarymas, Karkotus, Le bannissement, O Desterro, Pagendus, Progonstvo, Sürgün, Trimda, Wygnanie, Вигнання, ヴェラの祈り, 将爱放逐, 將愛放逐
Director
Andrej Zvyagincev
Andrej Zvyagincev
Cast
Konstantin Lavronenko
Konstantin Lavronenko
Maria Bonnevie
Maria Bonnevie
Aleksandr Baluev
Aleksandr Baluev
Dmitriy Ulyanov
Dmitriy Ulyanov
Olga Lapshina
Olga Lapshina
Cast and Crew
Similar films for The Banishment
The Return 7.6
The Return (2003)
Elena 7.2
Elena (2010)
Loveless 7.5
Loveless (2017)
Leviathan 7.1
Leviathan (2014)
Arrhythmia 7.6
Arrhythmia (2017)
The Fool 8.0
The Fool (2014)
Betrayal 5.8
Betrayal (2012)
The Turin Horse 7.3
The Turin Horse (2011)
Siberia, Monamour 7.5
Siberia, Monamour (2011)
When We Leave 7.6
When We Leave (2010)
How I Ended This Summer 7.1
How I Ended This Summer (2009)
Wolfy 7.0
Wolfy (2009)

Film rating

7.3
Rate 23 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1268
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Neodim 2 April 2015, 12:51
Интересно было почитать такие разные мнения о фильме.
Для меня этот фильм - об утрате рая общения близких когда-то людей (что считается одной из… Read more…
gatta 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/10/2007 - 22:59:30


боюсь, "что хочет и как хочет" после одного фильма - рановато.
Listen to the
soundtrack The Banishment
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more