6.7 IMDb Rating: 6.7
Ironweed

Ironweed

Ironweed 18+
Synopsis

An alcoholic drifter spends Halloween in his home town of Albany, NY after returning there for the first time in decades.
Country USA
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 1987
World premiere 18 December 1987
Release date
18 December 1987 Russia 18+
25 December 1988 Denmark
7 December 1988 Germany
18 December 1987 Kazakhstan
18 December 1987 USA
18 December 1987 Ukraine
MPAA R
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $7,393,346
Production Home Box Office (HBO), Keith Barish Productions, TAFT Entertainment Pictures
Also known as
Ironweed, Tallo de hierro, El amor es un eterno vagabundo, Wolfsmilch, Zlá zelina, 紫苑草, Chwasty, Espina de ferro, Estranhos na Mesma Cidade, Gvozdeni korov, Gyomok között, Iarba rãului, Ironweed - La force du destin, Jako nepoddajný plevel, Järngräs, Jerngress, Jernurt, Karhiainen, Sonsuz Matem, Xenoi stin idia poli, Ξένοι στην ίδια πόλη, Будяк, Диворасляк, Чeртополох, 黄昏に燃えて
Director
Héctor Babenco
Cast
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Meryl Streep
Meryl Streep
Carroll Baker
Michael O'Keefe
Diane Venora
Diane Venora
Similar films for Ironweed
The Crossing Guard 6.7
The Crossing Guard (1995)
A Cry in the Dark 6.9
A Cry in the Dark (1988)
Prizzi's Honor 6.6
Prizzi's Honor (1985)
About Schmidt 7.1
About Schmidt (2002)
The Two Jakes 6.2
The Two Jakes (1990)
Postcards from the Edge 6.8
Postcards from the Edge (1990)
The Missouri Breaks 6.5
The Missouri Breaks (1976)
Music of the Heart 6.8
Music of the Heart (1999)
Blood and Wine 6.6
Blood and Wine (1996)
Hoffa 6.6
Hoffa (1992)
Broadcast News 7.2
Broadcast News (1987)
Heartburn 6.1
Heartburn (1986)

6.7 IMDb
