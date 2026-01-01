Country USA

Runtime 2 hours 24 minutes

Production year 1987

World premiere 18 December 1987

MPAA R

Budget $27,000,000

Worldwide Gross $7,393,346

Production Home Box Office (HBO), Keith Barish Productions, TAFT Entertainment Pictures

Also known as

Ironweed, Tallo de hierro, El amor es un eterno vagabundo, Wolfsmilch, Zlá zelina, 紫苑草, Chwasty, Espina de ferro, Estranhos na Mesma Cidade, Gvozdeni korov, Gyomok között, Iarba rãului, Ironweed - La force du destin, Jako nepoddajný plevel, Järngräs, Jerngress, Jernurt, Karhiainen, Sonsuz Matem, Xenoi stin idia poli, Ξένοι στην ίδια πόλη, Будяк, Диворасляк, Чeртополох, 黄昏に燃えて