Хадак, 2006

Участие в фестивалях: Венеция 2006 (Venice Days), Торонто 2006
Награды: Приз за лучший сценарий – Сценарная школа Берлин 2004, Приз Луиджи де Лаурентиса - Венеция 2006, Специальное упоминание – Торонто 2006
Фильм, действие которого происходит в морозных степях Монголии, рассказывает легенду о Баги – 17-летнем пастухе, которому на роду написано стать шаманом. Страну охватывает эпидемия, всех животных убивают. Кочевников насильно переселяют в шахтерские города. Впоследствии Баги узнает, что слухи об эпидемии были ложными: их распустили, чтобы искоренить кочевой образ жизни. С помощью Цольцаи, молодой и привлекательной угольной воровки, он начинает великую революцию.