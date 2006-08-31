Хадак, 2006

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме Участие в фестивалях: Венеция 2006 (Venice Days), Торонто 2006 Награды: Приз за лучший сценарий – Сценарная школа Берлин 2004, Приз Луиджи де Лаурентиса - Венеция 2006, Специальное упоминание – Торонто 2006 Развернуть Фильм, действие которого происходит в морозных степях Монголии, рассказывает легенду о Баги – 17-летнем пастухе, которому на роду написано стать шаманом. Страну охватывает эпидемия, всех животных убивают. Кочевников насильно переселяют в шахтерские города. Впоследствии Баги узнает, что слухи об эпидемии были ложными: их распустили, чтобы искоренить кочевой образ жизни. С помощью Цольцаи, молодой и привлекательной угольной воровки, он начинает великую революцию. Развернуть 6.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 31 августа 2006 Режиссер Петер Брозенс В ролях Кхайанкхиарваа Бацул Дагвадори Дугарсурен Биамба Цецегее Банзар Дамчаа Дашниам Церендаризав Все актеры и съемочная группа 1 постер

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