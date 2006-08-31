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Хадак
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The Colour of Water / Khadak

Хадак, 2006

2006 / Бельгия / Германия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть О фильме

Участие в фестивалях: Венеция 2006 (Venice Days), Торонто 2006

Награды: Приз за лучший сценарий – Сценарная школа Берлин 2004, Приз Луиджи де Лаурентиса - Венеция 2006, Специальное упоминание – Торонто 2006

Фильм, действие которого происходит в морозных степях Монголии, рассказывает легенду о Баги – 17-летнем пастухе, которому на роду написано стать шаманом. Страну охватывает эпидемия, всех животных убивают. Кочевников насильно переселяют в шахтерские города. Впоследствии Баги узнает, что слухи об эпидемии были ложными: их распустили, чтобы искоренить кочевой образ жизни. С помощью Цольцаи, молодой и привлекательной угольной воровки, он начинает великую революцию.
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 31 августа 2006
Режиссер
Петер Брозенс
В ролях
Кхайанкхиарваа Бацул
Дагвадори Дугарсурен
Биамба Цецегее
Банзар Дамчаа
Дашниам Церендаризав
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хадак 1 постер
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