Воплощение, 2007

Эрни Левье - бывшая звезда фильмов класса «Б». Лучшие годы карьеры позади, но она продолжает надеяться, что вот-вот получит еще одну роль и вернется в шоу-бизнес. Ее размеренную жизнь скрашивают ни к чему не обязывающие отношения со своим приятелем. Когда ей приходит приглашение на празднование 15-летия ее племянницы Аны, Эрни решает вернуться в свой родной город. Ана, которая обожает тетю, без ума от счастья. Для Эрни же возвращение домой дается нелегко, ведь родственники и соседи до сих пор осуждают ее за выбранный ею род деятельности.

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