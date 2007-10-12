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Воплощение
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Encarnación

Воплощение, 2007

2007 / Аргентина
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Эрни Левье - бывшая звезда фильмов класса «Б». Лучшие годы карьеры позади, но она продолжает надеяться, что вот-вот получит еще одну роль и вернется в шоу-бизнес. Ее размеренную жизнь скрашивают ни к чему не обязывающие отношения со своим приятелем. Когда ей приходит приглашение на празднование 15-летия ее племянницы Аны, Эрни решает вернуться в свой родной город. Ана, которая обожает тетю, без ума от счастья. Для Эрни же возвращение домой дается нелегко, ведь родственники и соседи до сих пор осуждают ее за выбранный ею род деятельности.
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 12 октября 2007
Режиссер
Анаи Бернери
В ролях
Марсело Агилар
Фабиан Аренильяс
Фабиан Аренильяс
Лучано Касерес
Лучано Касерес
Мартина Жункаделла
Осмар Нуньес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воплощение 1 постер
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