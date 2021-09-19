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Молоко птицы Молоко птицы
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Молоко птицы, 2021

2021 / Россия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Драма о подростке из провинции, мечтающем сбежать в Италию
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Молоко птицы»

Участник престижного фестиваля «Кинотавр» 2021 года, получивший крайне положительные отзывы прессы. Критики отмечают качественную режиссуру дебютанта Евгения Марьяна, а также смелую попытку рассказать о действительности непризнанной республики Приднестровье языком магического реализма.

Наличие в фильме социально-политического контекста, в который гармонично вписана личная трагедия маленького человека. Обо всем, что происходило в глубинке Приднестровья, вышедшей из состава Молдавской ССР в далеком 1990 году, автор знает не понаслышке и транслирует без прикрас.

Выдающаяся операторская работа Николая Желудовича («Трое», «Чего хочет Слава?»), отмеченная наградой на «Кинотавре». Визуальная часть играет в «Молоке птицы» не менее важную роль, чем содержание. Оператору удалось воспроизвести гнетущую атмосферу убитого города, где процветает криминал, а мечты кажутся несбыточными.

Огромное количество молодых звезд, которым прочат большое будущее. Помимо яркого дебюта Виталия Назаренко, зрителей ждут актерские перфомансы Камиля Хардина («Огонь»), Влады Ерофеевой («Псих») и Дмитрия Тополя («Подольские курсанты»).

Очередная впечатляющая игра знаменитой артистки Елены Лядовой.

Дебют непрофессионального режиссера Евгения Марьяна, снятый им по собственному сценарию. Как утверждает постановщик, история, описанная в фильме, частично основана на его личном жизненном опыте.

До того, как прийти в кино, Марьян попробовал свои силы в самых разных сферах деятельности. За плечами автора «Молока птицы» профессиональные занятия футболом и кикбоксингом, несколько музыкальных альбомов, сотрудничество с Егором Кридом и увлечение пленочной фотографией. Дебютировав в 2017 году с коротким метром «Песнь для живых», Марьян привлек внимание именитого продюсера Романа Борисевича («Жить», «Неадекватные люди 2») и получил ресурсы для создания полнометражного фильма.

Первый актерский опыт Виталия Назаренко, сыгравшего Адриана. Прежде чем попасть в кинематограф, он работал моделью. Новичок разделил экран с опытной звездой российского экрана Еленой Лядовой, известной по фильмам «Географ глобус пропил», «Елена», «Левиафан» и сериалу «Измены».

В поисках новых лиц съемочная группа путешествовала по деревням и провинциям. Как утверждает Марьян, перед началом производства он просмотрел порядка пяти тысяч человек.

16-летний Андриан живет в маленьком городке. Его жизнь – бесконечные конфликты со сверстниками, предательство друга и попытки разобраться в отношениях в семье. Стремясь убежать от реальности, Андриан мечтает уехать в Италию, которую воспринимает как символ освобождения. Но его планам не дано сбыться…

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера в мире 19 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Евгений Марьян
Евгений Марьян
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Валериу Андрюцэ
Валериу Андрюцэ
Камиль Хардин
Камиль Хардин
Влада Ерофеева
Влада Ерофеева
Дмитрий Тополь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молоко птицы 3 постера
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Андриан – шестнадцатилетний юноша с робким взглядом, застрявший в своем маленьком городе. Отец-алкоголик, конфликты со сверстниками и вынужденная работа наркодилера – все это лежит на плечах хрупкого парня, который делает ангелов из воска для местной церкви. Здесь вовсю правит криминалитет, а о свободе остается только мечтать. Именно это делает Андриан, планируя со своим другом побег в теплую Италию. Дебютная работа режиссера Евгения Марьяна, премьера которой прошла на Кинотавре,…
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