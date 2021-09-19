Молоко птицы, 2021

5 причин посмотреть фильм «Молоко птицы»
Участник престижного фестиваля «Кинотавр» 2021 года, получивший крайне положительные отзывы прессы. Критики отмечают качественную режиссуру дебютанта Евгения Марьяна, а также смелую попытку рассказать о действительности непризнанной республики Приднестровье языком магического реализма.
Наличие в фильме социально-политического контекста, в который гармонично вписана личная трагедия маленького человека. Обо всем, что происходило в глубинке Приднестровья, вышедшей из состава Молдавской ССР в далеком 1990 году, автор знает не понаслышке и транслирует без прикрас.
Выдающаяся операторская работа Николая Желудовича («Трое», «Чего хочет Слава?»), отмеченная наградой на «Кинотавре». Визуальная часть играет в «Молоке птицы» не менее важную роль, чем содержание. Оператору удалось воспроизвести гнетущую атмосферу убитого города, где процветает криминал, а мечты кажутся несбыточными.
Огромное количество молодых звезд, которым прочат большое будущее. Помимо яркого дебюта Виталия Назаренко, зрителей ждут актерские перфомансы Камиля Хардина («Огонь»), Влады Ерофеевой («Псих») и Дмитрия Тополя («Подольские курсанты»).
Очередная впечатляющая игра знаменитой артистки Елены Лядовой.
Дебют непрофессионального режиссера Евгения Марьяна, снятый им по собственному сценарию. Как утверждает постановщик, история, описанная в фильме, частично основана на его личном жизненном опыте.
До того, как прийти в кино, Марьян попробовал свои силы в самых разных сферах деятельности. За плечами автора «Молока птицы» профессиональные занятия футболом и кикбоксингом, несколько музыкальных альбомов, сотрудничество с Егором Кридом и увлечение пленочной фотографией. Дебютировав в 2017 году с коротким метром «Песнь для живых», Марьян привлек внимание именитого продюсера Романа Борисевича («Жить», «Неадекватные люди 2») и получил ресурсы для создания полнометражного фильма.
Первый актерский опыт Виталия Назаренко, сыгравшего Адриана. Прежде чем попасть в кинематограф, он работал моделью. Новичок разделил экран с опытной звездой российского экрана Еленой Лядовой, известной по фильмам «Географ глобус пропил», «Елена», «Левиафан» и сериалу «Измены».
В поисках новых лиц съемочная группа путешествовала по деревням и провинциям. Как утверждает Марьян, перед началом производства он просмотрел порядка пяти тысяч человек.
16-летний Андриан живет в маленьком городке. Его жизнь – бесконечные конфликты со сверстниками, предательство друга и попытки разобраться в отношениях в семье. Стремясь убежать от реальности, Андриан мечтает уехать в Италию, которую воспринимает как символ освобождения. Но его планам не дано сбыться…