Молоко птицы, 2021

Дебют непрофессионального режиссера Евгения Марьяна, снятый им по собственному сценарию. Как утверждает постановщик, история, описанная в фильме, частично основана на его личном жизненном опыте.

До того, как прийти в кино, Марьян попробовал свои силы в самых разных сферах деятельности. За плечами автора «Молока птицы» профессиональные занятия футболом и кикбоксингом, несколько музыкальных альбомов, сотрудничество с Егором Кридом и увлечение пленочной фотографией. Дебютировав в 2017 году с коротким метром «Песнь для живых», Марьян привлек внимание именитого продюсера Романа Борисевича («Жить», «Неадекватные люди 2») и получил ресурсы для создания полнометражного фильма.

Первый актерский опыт Виталия Назаренко, сыгравшего Адриана. Прежде чем попасть в кинематограф, он работал моделью. Новичок разделил экран с опытной звездой российского экрана Еленой Лядовой, известной по фильмам «Географ глобус пропил», «Елена», «Левиафан» и сериалу «Измены».

В поисках новых лиц съемочная группа путешествовала по деревням и провинциям. Как утверждает Марьян, перед началом производства он просмотрел порядка пяти тысяч человек.