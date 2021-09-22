Море волнуется раз, 2021

Драма «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики является победителем кинофестиваля «Кинотавр», который завершился в начале сентября 2021-го года.
Главную роль в фильме исполнила дочь известного советского и российского актера Сергея Бодрова-младшего Ольга. По всей видимости, девушка решила пойти по стопам своего отца и тоже стать актрисой. Примечательно, что за свою работу в «Море волнуется раз» Бодрова получила специальный приз жюри.
Одну из второстепенных ролей в фильме «Море волнуется раз» сыграла известная российская актриса и лауреатка премии «Ника» Юлия Ауг, снявшаяся в мюзикле «Лето», драме «Интимные места» и байопике «Доктор Лиза». Ее экранным партнером стал Андрей Смоляков, известный по лентам «Шакал» и «Движение вверх».
Режиссером картины стал Николай Хомерики, дебютировавший в большом кино в далеком 2006-м году с фильмом «977», премьера которого прошла на Лазурном берегу. По итогам Каннского фестиваля «977» не получил ни одной награды, но был весьма тепло принят прессой.
Продюсером фильма «Море волнуется раз» стал россиянин Роман Борисевич, который работал над такими проектами, как «Домовой», «Тряпичный союз», «Принцесса и дракон», «Как я провел этим летом» и многими другими.
Разработкой фильма «Море волнуется раз» занималась кинокомпания «План 9», которая была создана Романом Борисевичем пять лет назад. В свое время эта продюсерская компания выпустила на большие экраны несколько российских комедий.
Съемки этой работы Николая Хомерики финансировались из бюджета российского Министерства культуры и фонда поддержки отечественных кинематографистов «Кинопрайм». Благодаря такой обширной поддержке проекту все-таки удалось состояться.
Известно, что фильм «Море волнуется раз» стал первой работой дочери Бодрова-младшего в полнометражном кино. В прошлом году девушка сыграла в исторической драме «Калашников», однако при монтаже сцена с ее участием была вырезана.
Драма «Море волнуется раз» вошла в основную программу смотра фестиваля «Кинотавр», где также были показаны такие фильмы, как «День мертвых», «На близком расстоянии», «Герда», «Понедельники», «Дунай», «Общага» и многие другие.
В написании сценария фильма «Море волнуется раз» участвовал Александр Родионов, который уже сотрудничал с Николаем Хомерики во время производства лент «Девятая», «Сердца бумеранг», «Сказка про темноту». Одна из работ была впоследствии показана на Московском международном кинофестивале.
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