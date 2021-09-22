Море волнуется раз, 2021

Драма «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики является победителем кинофестиваля «Кинотавр», который завершился в начале сентября 2021-го года.

Главную роль в фильме исполнила дочь известного советского и российского актера Сергея Бодрова-младшего Ольга. По всей видимости, девушка решила пойти по стопам своего отца и тоже стать актрисой. Примечательно, что за свою работу в «Море волнуется раз» Бодрова получила специальный приз жюри.

Одну из второстепенных ролей в фильме «Море волнуется раз» сыграла известная российская актриса и лауреатка премии «Ника» Юлия Ауг, снявшаяся в мюзикле «Лето», драме «Интимные места» и байопике «Доктор Лиза». Ее экранным партнером стал Андрей Смоляков, известный по лентам «Шакал» и «Движение вверх».

Режиссером картины стал Николай Хомерики, дебютировавший в большом кино в далеком 2006-м году с фильмом «977», премьера которого прошла на Лазурном берегу. По итогам Каннского фестиваля «977» не получил ни одной награды, но был весьма тепло принят прессой.

Продюсером фильма «Море волнуется раз» стал россиянин Роман Борисевич, который работал над такими проектами, как «Домовой», «Тряпичный союз», «Принцесса и дракон», «Как я провел этим летом» и многими другими.