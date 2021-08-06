Герда, 2021

Сюжет фильма режиссёра, актрисы и сценаристки Натальи Кудряшовой разворачивается вокруг провинциальной девушки, которая пытается изменить свою жизнь к лучшему. Знакомая всем история обычного человека, который устал от своего окружения и не знает, что делать.

Днем Лера является приличной студенткой: изучает общество, как оно функционирует и в чем нуждается, составляет соцопросы и проходит учебную практику в своем ВУЗе. Однако по ночам ее жизнь кардинально меняется: она подрабатывает танцовщицей в ночном клубе, чтобы хоть как-то прокормиться и помочь маме.

На пути ей будут встречаться обычные люди, которые так же, как и сама Лера, глубоко несчастны. На пороге то и дело будет появляться отец, который бросил семью ради другой женщины, но осознал свою ошибку и теперь хочет вернуться, хоть и прекрасно осознает, что былого уже не вернуть. Его попытки исправить содеянное лишь делают жизнь его близких невыносимой. Тем временем мать Леры впадает в глубокую депрессию и, пытаясь смириться с предательством, погружается в себя и предпочитает суровой реальности сладкий сон.

Работа в клубе, где Лера выступает под псевдонимом Герда, заставляет девушку разочаровываться в мире с новой силой. Взрослая жизнь кажется ей безнадежной и несчастной, и абсолютно не стоящей всех тех усилий, которые она прикладывает для того, чтобы выжить, изо дня в день. Прямо в этот момент она не понимает, на что ей существовать дальше, что ее ждет в будущем, а главное, как сделать так, чтобы жизнь наконец-то наладилась.