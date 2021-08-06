Герда, 2021

Сюжет фильма режиссёра, актрисы и сценаристки Натальи Кудряшовой разворачивается вокруг провинциальной девушки, которая пытается изменить свою жизнь к лучшему. Знакомая всем история обычного человека, который устал от своего окружения и не знает, что делать.
Днем Лера является приличной студенткой: изучает общество, как оно функционирует и в чем нуждается, составляет соцопросы и проходит учебную практику в своем ВУЗе. Однако по ночам ее жизнь кардинально меняется: она подрабатывает танцовщицей в ночном клубе, чтобы хоть как-то прокормиться и помочь маме.
На пути ей будут встречаться обычные люди, которые так же, как и сама Лера, глубоко несчастны. На пороге то и дело будет появляться отец, который бросил семью ради другой женщины, но осознал свою ошибку и теперь хочет вернуться, хоть и прекрасно осознает, что былого уже не вернуть. Его попытки исправить содеянное лишь делают жизнь его близких невыносимой. Тем временем мать Леры впадает в глубокую депрессию и, пытаясь смириться с предательством, погружается в себя и предпочитает суровой реальности сладкий сон.
Работа в клубе, где Лера выступает под псевдонимом Герда, заставляет девушку разочаровываться в мире с новой силой. Взрослая жизнь кажется ей безнадежной и несчастной, и абсолютно не стоящей всех тех усилий, которые она прикладывает для того, чтобы выжить, изо дня в день. Прямо в этот момент она не понимает, на что ей существовать дальше, что ее ждет в будущем, а главное, как сделать так, чтобы жизнь наконец-то наладилась.
Режиссер фильма Наталья Кудряшова также обрела популярность благодаря своим ролям в кино и театре. На международном Венецианском кинофестивале 2018 года она стала лауреаткой премии «Венецианские горизонты» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Человек, который удивил всех».
Для актрисы Анастасии Красовской это дебютная роль в полнометражном фильме.
Премьера фильма прошла в августе 2021 года на международном кинофестивале в Локарно. Фильм удостоился приза молодого жюри, а актриса Анастасия Красовская, исполнившая главную роль, получила приз за лучшую женскую роль. Данный фестиваль является одним из самых важных в киносреде не только Европы, но и всего мира. Он проводится каждый август в Швейцарии, когда в течение одиннадцати дней в Локарно собираются кинодеятели из разных точек планеты. Смотр фильмов проходит как в обычных кинозалах, так и под открытым небом. Победителям вручается статуэтка в виде леопарда.
Это второй полнометражный фильм режиссера Натальи Кудряшовой. Премьера ее дебютного фильма «Пионеры-герои» прошла на Берлинском кинофестивале, а также стала лауреатом «Диплома гильдии киноведов и кинокритиков» на фестивале «Кинотавр».
Производством фильма занимались компании «Централ Партнершип», «Русское возрождение». Фильм был снят при поддержке Министерства культуры РФ, а также свой вклад внесли Фонд «Кинопрайм» и телекомпания «Ред Медиа».
Распространением картины на территории Российской Федерации занимается копания «Белые ночи», во всем остальном мире – компания Kinology.
Фильм рассказывает историю девушки по имени Лера. Днем она изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, которые являются учебной практикой в институте, ночью – танцует в клубе, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму. Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья. Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.