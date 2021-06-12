Общага, 2021

Ирина Старшенбаум, Юлия Ауг и Никита Ефремов ранее уже снимались вместе в музыкальной драме «Лето» Кирилла Серебренникова. Кроме того, Ефремов работал с Геннадием Вырыпаевым на съемочной площадке криминального телесериала «Хороший человек».

Режиссерский дебют известного оператора Романа Васьянова. В послужной список кинематографиста входят такие голливудские блокбастеры, как «Патруль», «Отряд самоубийц» и «Яркость» Дэвида Эйра, а также отечественные хиты «Стиляги» и «Охота на пиранью».

По словам Васьянова, он давно мечтал поработать над «Общагой» как оператор, но ввиду отсутствия желающих заняться постановкой решил выступить в новом для себя качестве.

Место оператора в итоге занял Александр Александров, участвовавший в съемках голливудского триллера «Хороший сосед».

Сюжет основан на романе «Общага-на-Крови» Алексея Иванова («Тобол», «Пищеблок»). Книга была написана еще в 1992 году, однако первая публикация состоялась лишь в 2006 году. Как утверждает журналист Вадим Челиков, герои произведения списаны Ивановым с однокурсников Уральского государственного университета.

По признанию Старшенбаум, впервые в карьере ей удалось отойти от положительного образа и сыграть роковую женщину с неоднозначными мотивами.

Васьянов планировал выпустить «Общагу» в 2020 году, однако пандемия вынудила режиссера-дебютанта перенести кинотеатральный релиз на 2021 год.

Мировая премьера состоялась летом 2021 года на международном кинофестивале в Шанхае.

Изначально лента «Общага» носила название «Тенерифе».