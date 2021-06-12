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Общага, 2021

2021 / Россия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Драма о жизни студентов из 80-х с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум
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Свердловск, начало перестройки. Советская молодежь из типичной студенческой общаги, вдохнувшая воздух свободы, устраивает ежедневные вечеринки. Но одна единственная ошибка меняет жизни сразу нескольких десятков человек. Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум («Лето», «Притяжение») и Никита Ефремов («Хороший человек», «Лондонград. Знай наших») в режиссерском дебюте голливудского оператора Романа Васьянова («Патруль», «Яркость», «Отряд самоубийц»).

Забела — первокурсник, впервые покинувший родительский дом. Поступив в местный ВУЗ, подросток сталкивается с трудностями. Отныне ему предстоит жить в задрипанном общежитии, которое функционирует по внутренним законам. В первый же день Забела сталкивается с немотивированной агрессией, получая по лицу от незнакомца. К счастью, на помощь приходят сверстники, превратившиеся в его настоящих друзей.

Общага становится для Забелы миром в миниатюре. По соседству с учеником первого курса живут самые неординарные личности: спекулянт и авантюрист Игорь, неисправимый романтик Иван, а также две нимфы Светлана и Нелли. Досуг ребят состоит из посиделок с вином, игры на гитаре и зачитывания стихов собственного сочинения. Идиллию рушит неожиданное самоубийство одной из студенток. Жители винят в трагедии Забелу и его новых товарищей: именно они не заперли дверь на крышу, откуда спрыгнула девушка. Одних мучает совесть, тогда как другие предпочитают делать вид, что ничего не произошло, продолжая отрываться сутки напролет. Постепенно жизнь Забелы превращается в кошмар.

Ирина Старшенбаум, Юлия Ауг и Никита Ефремов ранее уже снимались вместе в музыкальной драме «Лето» Кирилла Серебренникова. Кроме того, Ефремов работал с Геннадием Вырыпаевым на съемочной площадке криминального телесериала «Хороший человек».

Режиссерский дебют известного оператора Романа Васьянова. В послужной список кинематографиста входят такие голливудские блокбастеры, как «Патруль», «Отряд самоубийц» и «Яркость» Дэвида Эйра, а также отечественные хиты «Стиляги» и «Охота на пиранью».

По словам Васьянова, он давно мечтал поработать над «Общагой» как оператор, но ввиду отсутствия желающих заняться постановкой решил выступить в новом для себя качестве.

Место оператора в итоге занял Александр Александров, участвовавший в съемках голливудского триллера «Хороший сосед».

Сюжет основан на романе «Общага-на-Крови» Алексея Иванова («Тобол», «Пищеблок»). Книга была написана еще в 1992 году, однако первая публикация состоялась лишь в 2006 году. Как утверждает журналист Вадим Челиков, герои произведения списаны Ивановым с однокурсников Уральского государственного университета.

По признанию Старшенбаум, впервые в карьере ей удалось отойти от положительного образа и сыграть роковую женщину с неоднозначными мотивами.

Васьянов планировал выпустить «Общагу» в 2020 году, однако пандемия вынудила режиссера-дебютанта перенести кинотеатральный релиз на 2021 год.

Мировая премьера состоялась летом 2021 года на международном кинофестивале в Шанхае.

Изначально лента «Общага» носила название «Тенерифе».

1984 год, Свердловск. Жизнь студенческой общаги течет своим чередом. Ее обитатели, герои фильма,первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и укладом общаги, деля горе и радости на всех.

Внезапно с одна из студенток кончает жизнь самоубийством. Забелу и его друзей обвиняют в том, что они оставили открытой дверь на крышу, с которой сбросилась девушка. Общага становится моделью мира в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлений к добродетели и падений, любовью, дружбой и предательством.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 октября 2021
Премьера в мире 12 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Роман Васьянов
Роман Васьянов
В ролях
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Марина Васильева
Марина Васильева
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Илья Маланин
Илья Маланин
Алена Михайлова
Алена Михайлова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Общага 2 постера
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