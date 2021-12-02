На близком расстоянии, 2021

Драма «На близком расстоянии» является восьмой режиссерской работой талантливого российского кинематографиста Григория Добрыгина, обладателя «Серебряного медведя» Берлинале и «Золотого орла».

Центральной темой картины стала пандемия. «На близком расстоянии» — один из немногих российских фильмов, рассказывающих о том, как распространение коронавирусной инфекции и всемирный локдаун повлияли на жизни совершенно обычных людей. Впрочем, социальный контекст в ленте «На близком расстоянии» не имеет особого надрыва.

«На близком расстоянии» участвовал в смотре одного из важнейших российских кинофестивалей – «Кинотавра», который проходил в городе Сочи в начале осени 2021-го года. Картина получила весьма теплые отзывы журналистов.

Главную роль в картине «На близком расстоянии» сыграла российская актриса Ксения Раппопорт, знакомая многим зрителям по своим работам в картинах «Эсав», «Лед», «Дама пик» и многих других. Компанию Раппопорт составил Петр Рыков («Мамочки», «Кровавая барыня»).

Сценаристом драмеди стал россиянин Антон Яруш, работавший над такими фильмами, как «Разжимая кулаки» и «Теснота». Обе работы в свое время прогремели на Лазурном берегу и даже получили специальные призы жюри.