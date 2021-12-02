На близком расстоянии, 2021

Драма «На близком расстоянии» является восьмой режиссерской работой талантливого российского кинематографиста Григория Добрыгина, обладателя «Серебряного медведя» Берлинале и «Золотого орла».
Центральной темой картины стала пандемия. «На близком расстоянии» — один из немногих российских фильмов, рассказывающих о том, как распространение коронавирусной инфекции и всемирный локдаун повлияли на жизни совершенно обычных людей. Впрочем, социальный контекст в ленте «На близком расстоянии» не имеет особого надрыва.
«На близком расстоянии» участвовал в смотре одного из важнейших российских кинофестивалей – «Кинотавра», который проходил в городе Сочи в начале осени 2021-го года. Картина получила весьма теплые отзывы журналистов.
Главную роль в картине «На близком расстоянии» сыграла российская актриса Ксения Раппопорт, знакомая многим зрителям по своим работам в картинах «Эсав», «Лед», «Дама пик» и многих других. Компанию Раппопорт составил Петр Рыков («Мамочки», «Кровавая барыня»).
Сценаристом драмеди стал россиянин Антон Яруш, работавший над такими фильмами, как «Разжимая кулаки» и «Теснота». Обе работы в свое время прогремели на Лазурном берегу и даже получили специальные призы жюри.
В одном из интервью режиссер фильма Григорий Добрыгин заявил, что тема пандемии в фильме «На близком расстоянии» имеет лишь опосредованное значение. Главное здесь — ограничения и рамки, вынуждающие людей совершать самые неожиданные поступки.
Известно, что первый набросок сценария картины был завершен Антоном Ярушем к концу локдауна 2020 года.
Производством фильма «На близком расстоянии» занимались две киностудии: Mind The Gap и A-one Films Baltic. Глава A-one Films Дэниэл Горошко также выступил в качестве продюсера фильма.
Фильм «На близком расстоянии» снимался при поддержке литовского Министерства культуры и специального фонда поддержки талантливых кинематографистов «Кинопрайм».
Режиссер фильма Григорий Добрыгин познакомился с исполнителем одной из главных ролей Нурболом Уулу Кайратбеком, подрабатывая курьером одного из приложений по доставке продуктов. Эти двое познакомились в служебном чате. Оказывается, кинематографист решил сменить профессию на время локдауна.
Прокатом фильма Добрыгина в России занимается петербургская компания «Белые ночи», которая в свое время выпускала такие ленты, как «Тайная жизнь», «История семьи Блум» и «Сумасшедшая любовь».
Инга, известная актриса, в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, правда, с одним условием.