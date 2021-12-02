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На близком расстоянии, 2021

2021 / Россия
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Драма о необычных отношениях мигранта и знаменитой актрисы в разгаре пандемии
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Драма «На близком расстоянии» является восьмой режиссерской работой талантливого российского кинематографиста Григория Добрыгина, обладателя «Серебряного медведя» Берлинале и «Золотого орла».

Центральной темой картины стала пандемия. «На близком расстоянии» — один из немногих российских фильмов, рассказывающих о том, как распространение коронавирусной инфекции и всемирный локдаун повлияли на жизни совершенно обычных людей. Впрочем, социальный контекст в ленте «На близком расстоянии» не имеет особого надрыва.

«На близком расстоянии» участвовал в смотре одного из важнейших российских кинофестивалей – «Кинотавра», который проходил в городе Сочи в начале осени 2021-го года. Картина получила весьма теплые отзывы журналистов.

Главную роль в картине «На близком расстоянии» сыграла российская актриса Ксения Раппопорт, знакомая многим зрителям по своим работам  в картинах «Эсав», «Лед», «Дама пик» и многих других. Компанию Раппопорт составил Петр Рыков («Мамочки», «Кровавая барыня»).

Сценаристом драмеди стал россиянин Антон Яруш, работавший над такими фильмами, как «Разжимая кулаки» и «Теснота». Обе работы в свое время прогремели на Лазурном берегу и даже получили специальные призы жюри.

В одном из интервью режиссер фильма Григорий Добрыгин заявил, что тема пандемии в фильме «На близком расстоянии» имеет лишь опосредованное значение. Главное здесь — ограничения и рамки, вынуждающие людей совершать самые неожиданные поступки.

Известно, что первый набросок сценария картины был завершен Антоном Ярушем к концу локдауна 2020 года. 

Производством фильма «На близком расстоянии» занимались две киностудии: Mind The Gap и A-one Films Baltic. Глава A-one Films Дэниэл Горошко также выступил в качестве продюсера фильма.

Фильм «На близком расстоянии» снимался при поддержке литовского Министерства культуры и специального фонда поддержки талантливых кинематографистов «Кинопрайм». 

Режиссер фильма Григорий Добрыгин познакомился с исполнителем одной из главных ролей Нурболом Уулу Кайратбеком, подрабатывая курьером одного из приложений по доставке продуктов. Эти двое познакомились в служебном чате. Оказывается, кинематографист решил сменить профессию на время локдауна.

Прокатом фильма Добрыгина в России занимается петербургская компания «Белые ночи», которая в свое время выпускала такие ленты, как «Тайная жизнь», «История семьи Блум» и «Сумасшедшая любовь».

Инга, известная актриса, в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, правда, с одним условием.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Петр Рыков
Петр Рыков
Нурбол Уулу Кайратбек
Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
Айтунук Зулпукарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На близком расстоянии 1 постер
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Питер, пандемия, период локдауна. На пороге своей квартиры актриса Инга (Ксения Раппопорт) обнаруживает упавшего в обморок курьера (непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек). Вместо того чтобы отправить парня в стационар, она оставляет его у себя дома в отдельной комнате. Юноша практически не говорит по-русски, и как такового общения между ним и Ингой нет: все сводится к расклеенным по стенам ванной запискам с указаниями на родном языке парня и приемам пищи по расписанию. Инга же дает…
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Александр Роднянский выделил самые значимые российские фильмы 2021 года Список состоит из четырех картин.
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27 декабря 2021 11:20
Ксения Раппопорт проявляет сострадание к больному мигранту в трейлере драмы «На близком расстоянии» Это первый российский фильм, действие которого разворачивается на фоне пандемии.
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16 ноября 2021 16:24
Байопик о принцессе Диане «Спенсер» выйдет в России в декабре Также огласили дату релиза фильма Григория Добрыгина. 
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26 октября 2021 15:00
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