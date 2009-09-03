Непрощенные
– Их шестеро: Андрей, Лекс, Сильвер, Лис, Дин и Дина — молодые, отчаянные, готовые на любой риск.Алиса — хозяйка злачного заведения — предлагает им хорошие деньги, чтобы отомстить за Владика — несбывшуюся любовь всей её жизни. Но «деньги явно нелегкие» — честно предупреждает Алиса.
Почему они соглашаются? У каждого свой путь к решению. Поначалу герои даже не знают друг друга. Но лихие, криминальные судьбы постепенно сближают их, пока все вместе они ни приходят к Алисе. Они не жалеют, что жизнь сложилась так, а не иначе. Им нравится свобода на грани фола. И они не ищут прощения — даже перед лицом смерти.
